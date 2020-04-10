10 апреля 2020, 21:45

Ингушский активист Закри Бопхоев отпущен из СИЗО

Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил перевести под домашний арест участника протестов в Магасе Закри Бопхоева.

Как писал "Кавказский узел", Закри Бопхоев 14 февраля явился в полицию с повинной. Суд в Нальчике постановил арестовать его до 25 марта.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. Суды Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга. 

Закри Бопхоев отпущен под домашний арест, сообщил сегодня Telegram-канал "Фортанга".

Решение об изменении меры пресечения Бопхоеву принял сегодня Верховный суд Кабардино-Балкарии, сообщила со ссылкой на Правозащитный центр "Мемориал" "Медиазона". Бопхоев находился по стражей в СИЗО Нальчика, его арест был продлен, но адвокаты обжаловали это решение, пояснили правозащитники.

Активист обвиняется по статье о насилии в отношении представителей власти, опасного для их жизни и здоровья, в связи с протестами в Магасе, сообщил со ссылкой на пресс-службу Правозащитного центра "ОВД-Инфо".  Отметим, санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела, по состоянию на 14 февраля 2020 года были вынесены 14 обвинительных приговоров. 

Напомним, Закри Бопхоев является братом активиста Зелимхана Бопхоева (его фамилия также передается в СМИ как Бапхоев). 18 февраля суд на Ставрополье приговорил его к полутора годам колонии-поселения, признав виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Активист частично признал вину в суде. Он заявил, что напал на двух сотрудников Росгвардии на митинге в Магасе, чтобы оградить пожилых участников акции от действий силовиков.

На сайтах Верховного суда Кабардино-Балкарии и "Мемориала" информации о переводе Бопхоева под домашний арест по данным на 20.20 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Защита заявила о запугивании ингушского активиста", "Организатор митинга в Магасе рассказал о давлении властей", "Представитель ОНК рассказал о посещении Барахоева и Чемурзиева в изоляторе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 апреля 2020, 23:07

10 апреля 2020, 22:28

  • Родные Джикаевой связали ее арест с провокационными видео

    Блогеру из Северной Осетии Малике Джикаевой подбросили наркотики, чтобы наказать за эпатажные ролики в хиджабе, считают ее родственники. Чеченские адвокаты готовы взяться за дело Джикаевой только за огромный гонорар, посетовали близкие девушки.

10 апреля 2020, 21:25

10 апреля 2020, 20:50

  • Волгоградские юристы скептически оценили шансы на отмену режима самоизоляции

    Постановление Андрея Бочарова о режиме самоизоляции вопреки Конституции и федеральным законам ограничивает право жителей Волгоградской области выходить из дома, указал в судебном иске юрист Иван Иванов, сравнив самоизоляцию с домашним арестом. В администрации области решение губернатора назвали законным, с этим согласились и опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

10 апреля 2020, 20:38

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи