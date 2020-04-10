Ингушский активист Закри Бопхоев отпущен из СИЗО

10 апреля 2020, 21:45

Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил перевести под домашний арест участника протестов в Магасе Закри Бопхоева.

Как писал "Кавказский узел", Закри Бопхоев 14 февраля явился в полицию с повинной. Суд в Нальчике постановил арестовать его до 25 марта.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. Суды Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга.

Закри Бопхоев отпущен под домашний арест, сообщил сегодня Telegram-канал "Фортанга".

Решение об изменении меры пресечения Бопхоеву принял сегодня Верховный суд Кабардино-Балкарии, сообщила со ссылкой на Правозащитный центр "Мемориал" "Медиазона". Бопхоев находился по стражей в СИЗО Нальчика, его арест был продлен, но адвокаты обжаловали это решение, пояснили правозащитники.

Активист обвиняется по статье о насилии в отношении представителей власти, опасного для их жизни и здоровья, в связи с протестами в Магасе, сообщил со ссылкой на пресс-службу Правозащитного центра "ОВД-Инфо". Отметим, санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела, по состоянию на 14 февраля 2020 года были вынесены 14 обвинительных приговоров.

Напомним, Закри Бопхоев является братом активиста Зелимхана Бопхоева (его фамилия также передается в СМИ как Бапхоев). 18 февраля суд на Ставрополье приговорил его к полутора годам колонии-поселения, признав виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Активист частично признал вину в суде. Он заявил, что напал на двух сотрудников Росгвардии на митинге в Магасе, чтобы оградить пожилых участников акции от действий силовиков.

На сайтах Верховного суда Кабардино-Балкарии и "Мемориала" информации о переводе Бопхоева под домашний арест по данным на 20.20 мск сегодня нет.