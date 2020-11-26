Ингушский активист Оздоев отказался давать показания

26 ноября 2020, 18:35

Магомед-Башир Оздоев доставлен в СИЗО Нальчика, показания о стычках с силовиками на митинге в Магасе он давать не стал, сообщил адвокат активиста.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня силовики задержали по делу о митинге в Магасе Магомед-Башира Оздоева.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. К концу сентября вступили в силу приговоры 25 из 44 обвиняемых в столкновениях с силовиками. С 24 ноября в Кисловодском горсуде проходит процесс по делу лидеров протестов в Ингушетии, они обвиняются в создании экстремистского сообщества.

Магомед-Башира Оздоева доставили в СИЗО Нальчика, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Кази Атабиев. "Магомед-Башир Оздоев был арестован сегодня, ему предъявлено обвинение по ст. 318 ч. 2 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". - Прим. "Кавказского узла"). От дачи показаний от отказался, на данном этапе. Он содержится в СИЗО города Нальчика. Завтра ходатайство в суд будет направлено, с утра будем выяснять, что к чему", - сказал адвокат.

Он отметил, что в Нальчик доставляли и других задержанных по делу о митинге. "Видимо, следствие ссылается на то, что в Ингушетии тейповая система, и арестованным могут быть оказаны какие-то поблажки", - предположил Атабиев.

Отец активиста Мустафа Оздоев рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о сегодняшнем визите силовиков. "Было около 30 человек на шести машинах: легковая "Гранта", "Газель", "Урал", "Тигр" бронированный и УАЗ. Силовики были в масках, бронежилетах, касках. Зашли, предъявили постановление на арест и обыск. Искали что-то, но ничего не изъяли. Они искали куртку и шапку - зачем, не знаю. В том числе посмотрели мой сейф, где хранится мое зарегистрированное ружье. В целом вели себя вежливо", - отметил Мустафа Оздоев.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".