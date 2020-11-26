Адвокат сообщил о задержании участника митинга в Магасе

26 ноября 2020, 09:59

Силовики задержали Магомед-Башира Оздоева по делу о митинге в Магасе и увезли его в Нальчик, сообщил адвокат ингушских активистов Магомед Беков.

Как писал "Кавказский узел", в Кисловодском горсуде проходит процесс над лидерами протестов в Ингушетии в марте 2019 года. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. К концу сентября вступили в силу приговоры 25 из 44 обвиняемых в столкновениях с силовиками.

Магомед-Башир Оздоев 2000 года рождения задержан по делу о событиях в Магасе марта 2019 года, его везут в Нальчик, сообщил сегодня около 09.00 мск со ссылкой на родственников задержанного адвокат Магомед Беков.

"Одним словом - репрессии продолжаются!", - написал Беков на своей странице в Facebook.

Напомним, следственные органы возбудили в связи с событиями в Ингушетии уголовные дела о массовых беспорядках и применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (статья 212 и часть 2 статьи 318 УК России), сообщил в апреле 2019 года Правозащитный центр "Мемориал". Появление дела о массовых беспорядках внушает опасения, что власти не ограничатся административными арестами для ингушских оппозиционеров - ряду активистов могут угрожать реальные сроки лишения свободы, подчеркивалось в заявлении правозащитников.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".