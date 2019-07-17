Суд оставил Дауда Мамилова под стражей

17 июля 2019, 17:54

Московский облсуд отказался удовлетворить апелляцию на продление ареста сыну депутата парламента Ингушетии Дауду Мамилову.

Как информировал "Кавказский узел", сын депутата парламента Ингушетии Закри Мамилова, выступающего против соглашения о границе с Чечней, находится под стражей с 30 апреля. Парламентарий связал уголовное преследование Дауда Мамилова с собственной политической деятельностью. 25 июня Каширский городской суд Московской области продлил Мамилову срок ареста до 24 сентября, проигнорировав более 70 личных поручительств, в том числе членов Народного собрания Ингушетии.

По версии следствия, не позднее ноября 2016 года пять человек, в том числе и проживающий в Дмитрове Дауд Мамилов, создали законспирированную ячейку "Исламского государства"* - "Дмитровский джамаат". Мамилову грозит до 20 лет заключения.

Решение о продлении срока ареста оставлено в силе, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Николай Дьяков. "Защита продолжает настаивать, что никаких материалов, подтверждающих необходимость продления срока содержания под стражей, следователем не представлено. Кашинский горсуд мотивировал постановление общими фразами, материал фактически не рассмотрел, отнесся к его изучению формально", - заявил Николай Дьяков.

При этом он указал на решение Верховного суда, согласно которому решение о продлении срока содержания под стражей должно "подтверждаться достоверными сведениями и доказательствами". У следствия нет доказательств причастности Мамилова к боевикам, утверждает адвокат. "Никаких запрещенных предметов, ни запрещенной литературы у Дауда Мамилова обнаружено не было. В рассекреченных и переданных следователю результатах оперативно-розыскной деятельности даже косвенно на подтверждается участие нашего подзащитного в запрещенной организации. Протоколы допросов засекреченных свидетелей, представленные в материалах дела, также не содержат упоминания о Дауде Мамилове", - отметил Дьяков.

Европейский суд по правам человека неоднократно отмечал, что тяжесть предъявленного обвинения не является решающим фактором для длительного содержания под стражей, которое не должно предвосхищать наказание в виде лишения свободы, подчеркнул адвокат. Кроме того, суд, по его мнению, должен был учесть, что Дауд Мамилов является отцом шестерых несовершеннолетних детей, и семья с его арестом лишилась кормильца. Также он имеет на своем иждивении родителей-пенсионеров, которые сейчас остались без моральной и материальной поддержки сына, добавил Николай Дьяков.

Мамилова арестовали спустя месяц после начала массовых задержаний активистов в Ингушетии. Информация о протестах и задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.