Владимир Путин (слева) и Махмуд-Али Калиматов. Фото: пресс-служба Кремля. http://kremlin.ru/events/president/news/60833

26 июня 2019, 23:58

Пользователи соцсетей с оптимизмом встретили назначение Калиматова

Махмуд-Али Калиматов в бытность прокурором Ингушетии конфликтовал с президентом республики Муратом Зязиковым, несмотря на родственные отношения. Члены семьи Калиматова пользуются уважением в республике, указали пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин принял сегодня отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. Исполняющим обязанности главы Ингушетии он назначил Махмуд-Али Калиматова.

Махмуд-Али Макшарипович Калиматов до 1995 года работал старшим следователем в прокуратуре Самарской области, а затем был переведен на должность первого заместителя прокурора Ингушетии. С августа 2004 года по апрель 2007 года он был прокурором Ингушетии. В 2008 году Калиматов вернулся в Самарскую область и возглавил местное управление Росприроднадзора, отмечает "Новая газета".

Жители Ингушетии комментируют в социальных сетях назначение Калиматова на пост главы республики со сдержанным оптимизмом. В числе первых о новом руководителе высказались представители юридического сообщества. "Калиматов - далеко не самая плохая кандидатура", - написал в своем Twitter адвокат Калой Ахильгов.

"Говорят нам назначили Калиматова... Ничего против этой семьи, или лично против него не имею... Как и любой другой ингуш, имею какую-то информацию и сталкивался по работе с Зиной Калиматовой (Зинаида Макшариповна Калиматова - судья Магасского районного суда Ингушетии. - прим. "Кавказского узла) когда-то. Не хочу говорить об этом назначении плохо или хорошо, время покажет", - написал в Facebook адвокат Ахмет Костоев.

О родных Махмуд-Али Калиматова жители республики отзываются с уважением. "Зина была судьей по моему земельному делу и повела себя очень мужественно и принципиально. Вынесла справедливое решение", - написал в комментарии активист Закри Цуров.

"Достойная семья и достойные люди. Его родного брата, Алихана Калиматова, убили вскоре после того, как он напал на след пропавших без вести в Осетии", - написал пользователь Instagram rada_24_.

Сотрудник центрального аппарата ФСБ России Алихан Калиматов был расстрелян 17 сентября 2007 года у ингушского селения Гази-Юрт. Он занимался расследованием дела так называемых "бесланских мстителей" – похищений 21 ингуша и чеченца в Северной Осетии. По мнению правозащитников, подполковника Калиматова "убрали в связи с последним расследованием похищения людей", писал "Коммерсант" сразу после его убийства.

"Я лично очень рада этому назначению. Когда он был прокурором республики, слышала только самые лучшие отзывы о нем", - отметила _lizka___95.

Махмуд-Али Калиматов был прокурором Ингушетии при Мурате Зязикове. Их связывали родственные отношения  - Калиматов и Зязиков женаты на женщинах из одной семьи, но при этом Калиматов был независимым: причиной его отставки с поста прокурора источники называют конфликт с Зязиковым.

"Калиматова в Ингушетию в 2004 году привез Зязиков, хотя сам Калиматов этому сопротивлялся.
Все-таки он считает Самарскую область своим родным регионом. Здесь он окончил университет и сделал карьеру. У Зязикова был серьезный конфликт со своим родственником, в результате чего Калиматов вернулся в 2007 году в Самару. Как говорили, Калиматов был настроен на сотрудничество с тейпами и игнорировал распоряжения Зязикова", - написал на своей странице в Facebook бывший преподаватель Уральского федерального университета Вячеслав Осетров.

Коллеги Калиматова в Ингушетии после отставки с поста прокурора республики в 2007 году отзывались о нем, как о профессиональном, честном и принципиальном человеке. Информация о конфликте с Муратом Зязиковым неофициально обсуждалась в республике за несколько месяцев до его отставки.

Источник в администрации главы республики сообщил, что Калиматова ждут в Ингушетии в четверг, 27 июня. В этот же день его представят сотрудникам администрации, сообщил со ссылкой на источник ТАСС.

Юнус-Бек Евкуров призвал жителей Ингушетии поддержать нового руководителя республики. "Призываю всех земляков, где бы они ни находились, сплотиться вокруг нового главы и быть ему надежной опорой во всех его начинаниях", - написал он на своей странице в Instagram.

Примечание:

"Полицейский из Ставрополья сменил отставного главу МВД Ингушетии", "Родственники рассказали об обыске у сына ингушского депутата", "Пользователи YouTube скептично оценили обращение ингушских старейшин к Путину".

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