Оставлен под стражей участник митинга в Магасе Амир Осканов

19 декабря 2019, 13:18

Железноводский городской суд продлил сегодня на три месяца срок ареста ингушского активиста Амира Осканова. Подсудимый подтвердил, что бросал бутылку и стул в силовиков на митинге, но отказался признать свою вину, поскольку не попал.

Как сообщал "Кавказский узел", Амир Осканов заявил, что при задержании в апреле получил ушибы. В июне он вместе с еще четырьмя задержанными отказался участвовать в следственных мероприятиях в знак протеста против долгого ожидания в раскалившемся на жаре автозаке.

26 марта жители Ингушетии вышли на согласованный митинг в Магасе, однако многие активисты без разрешения властей остались там на ночь. На следующее утро нежелание протестующих расходиться привело к стычкам с силовиками. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов, причем против не менее 29 из них возбудили уголовные дела. С 12 по 16 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес первые три приговора участникам митинга. Тот же суд рассматривает дело Амира Осканова и еще 11 активистов.

На сегодняшнем заседании по делу Амира Осканова, помимо адвоката и гособвинителя, присутствовал дядя активиста. Судья озвучил биографические данные Осканова: 28 лет, уроженец села Плиево Назрановского района, работал жестянщиком, имеет жену и двух малолетних детей.

Согласно материалам дела, Осканов признал, что во время несанкционированного митинга в Магасе бросил в двух сотрудников Росгвардии пустую пластиковую бутылку и пластмассовый стул. Подсудимый настаивает на том, что ни в кого не попал, и поэтому невиновен в применении насилия. Прокурор считает, что намерения попасть достаточно для вынесения обвинительного приговора. Судья также озвучил заявления двух потерпевших, которые сообщили, что не могут явиться на сегодняшнее заседание, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Гособвинитель предложил продлить срок ареста Осканова на три месяца. Адвокат возразил. "У нас есть справка о болезни его матери, есть положительные характеристики с места работы. Предлагаю меру пресечения смягчить на домашний арест", - сказал защитник. Судья согласился с обвинителем и продлил арест до 11 марта 2020 года. Следующее заседание суда по делу Осканову назначено на 21 января.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".