Продлен арест ингушскому активисту Бапхоеву

Суд до 26 сентября продлил срок содержания в СИЗО Нальчика участнику мартовского митинга в Магасе Зелимхану Бапхоеву. Обвинение до сих пор не внесло в дело Бапхоева никакой конкретики, заявил его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Нальчике постановил арестовать Зелимханова Бапхоева 4 июня.

Суд в Нальчике, состоявшийся 31 июля, продлил Зелимхану Бапхоеву срок содержания под стражей до 26 сентября, сообщил "Кавказскому узлу" адвокат Бапхоева Мовсар Гатагажев. "Решение суда будет обжаловано. Завтра подам документы", - сказал сегодня Гатагажев. По словам адвоката, у его подзащитного нет жалоб на состояние здоровья и условия содержания.

Гатагажев рассказал, что в деле все еще нет потерпевших. "В деле нет конкретного человека, который является пострадавшим в результате, как утверждает следствие, нападения Бапхоева. Они только-только приступают к отработке версии, кого именно якобы ударил Бапхоев. Конкретики в обвинении пока нет", - отметил адвокат.

Мовсар Гатагажев указал на то, что до мартовский митинг был первой акцией его подзащитного. "Он не принимал участия в общественно-политических акциях. Он последние пять-шесть лет жил в Якутии, где находится половина мужского населения их семьи. Он там жил и работал в частном охранном предприятии. Отношения к политике он никакого не имел", - рассказал Гатагажев. Он также добавил, что Бапхоев не является представителем какой-либо общественной организации.

Зелимхан Бапхоев не был активным участником протестных акций в Ингушетии, подтвердил председатель ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов. "Я ранее не видел его на различных акциях в Ингушетии. Не думаю, что он активный участник протестного движения", - сказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что 26 марта противники соглашения о границе между Ингушетией и Чечней без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе. На следующий день между протестующими и силовиками произошли столкновения. По данным СКР, десять силовиков получили травмы. После митинга начались задержания и аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 человек, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".