Активисты сообщили о задержании ингушского журналиста в Кабардино-Балкарии

17 октября 2019, 17:00

Кабардино-балкарские силовики задерживали сегодня журналиста Джамалдина Хамхоева за участие в мартовском митинге в Магасе. Его отпустили, взяв объяснительную.

Как информировал "Кавказский узел", после митинга 27 марта в Магасе, который сопровождался столкновениями с силовиками, начались массовые аресты ингушских активистов. По подсчетам "Кавказского узла", после мартовских протестов подверглись преследованиям не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Часть активистов признаны Правозащитным центром "Мемориал" политзаключенными.

О задержании Джамалдина Хамхоева сообщила активистка Изабелла Евлоева.

"Пока особых подробностей нет. Судя по всему, он также задержан за участие в митинге. За что конкретно задержали, я не знаю. Его задержали в рамках 212 статьи [УК] (массовые бепорядки)", - процитировало Евлоеву "МБХ-медиа".

Мать задержанного Залина Хамхоева подтвердила, что сына задержали по статье об организации массовых беспорядков и участии в них. По ее словам, силовики отпустили задержанного, взяв с него объяснительную, информировал сегодня Telegram-канал "Фортанга".

На сайтах УМВД Кабардино-Балкарии и республиканского главка Следкома к 17.00 мск 17 октября не появилось информации о задержании Джамалдина Хамхоева.

Информация о задержаниях ингушских активистов собрана "Кавказским узлом" в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".