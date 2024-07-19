Касе Кик сообщил об обыске у родных

19 июля 2024, 19:16

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Силовики провели обыск у родителей проживающего за рубежом лидера "Черкесского конгресса" Касе Кика. Он назвал несанкционированный обыск попыткой давления.

Как писал "Кавказский узел", полиция составила протокол о дискредитации военных в отношении черкесского активиста Касе Кика, однако 9 июня 2023 года суд вернул материал в УВД из-за процессуальных нарушений. Дело вновь поступило в суд 7 июля 2023 года, но суд закрыл его, так как истек срок привлечения к административной ответственности.

В июне 2022 года силовики задержали в Черкесске Касе Кика. Он заявил, что его подвергли пыткам и составили протокол о мелком хулиганстве. Суд назначил ему семь суток ареста, признав его виновным. В июне того же года он покинул Россию.

Обычки прошли у родных черкесского активиста, лидера "Черкесского конгресса" Касе Кика. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook*.

"Вчера мои родственники в очередной раз подверглись психологическим пыткам. Сотрудники ФСБ и <...> Центра противодействия экстремизму ворвались в мой дом и в обычном произвольном режиме отобрали телефоны у моих родителей (которые после смерти мамы и папы меня воспитали и я считаю их вторыми родителями) и проводили несанкционированные, закрытые обыски, в нарушение всех законов незаконного правительства Российской Федерации", - написал он сегодня.

Кик расценил случившееся как "психологическое давление через близких и дорогих мне людей".

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. Самоназвание - адыга (адыгэ). Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы - в Карачаево-Черкесии, адыгейцы - в Адыгее, кабардинцы - в Кабардино-Балкарии.

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