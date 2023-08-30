Суд в Черкесске закрыл дело Касе Кика

30 августа 2023, 13:00

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Черкесский горсуд прекратил производство по делу Касе Кика, обвиненного в дискредитации армии, поскольку истек срок давности привлечения активиста к административной ответственности.

Как писал "Кавказский узел", полиция составила протокол о дискредитации военных в отношении черкесского активиста Касе Кика, однако 9 июня суд вернул материал в УВД из-за процессуальных нарушений. Дело вновь поступило в суд 7 июля.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Черкесский горсуд прекратил административное дело лидера "Черкесского конгресса" Касе Кика о дискредитации армии. Публикация, ставшая поводом для преследования, была сделана в сентябре 2022 года, а административное дело поступило в суд 7 июля. Суд прекратил производство в связи с истечением трехмесячного срока привлечения к ответственности по этой статье, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Заседание по делу Кика состоялось 14 августа, указано в карточке дела, к которой 23 августа прикреплен текст постановления суда.

"Деяние Кик К.Х. образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, вместе с тем, ко дню направления протокола об административном правонарушении в суд срок данности привлечения к административной ответственности истек. […] Правонарушение, совершенное Кик К.Х., обнаружено 11.01.2023 года сотрудником Центра «Э» ГУ МВД по СКФО. Срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, составляет 90 календарных дней", - говорится в опубликованном документе.

Напомним, в июне 2022 года силовики задержали в Черкесске Касе Кика. Он заявил, что его подвергли пыткам и составили протокол о мелком хулиганстве. Суд назначил ему семь суток ареста, признав его виновным. В июне того же года он покинул Россию.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. Самоназвание - адыга (адыгэ). Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии.

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