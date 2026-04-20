Более 3,6 тысячи пострадавших от потопа в Дагестане получили выплаты

Единовременную материальную помощь получили более 2,4 тысячи пострадавших от наводнения в Дагестане, более 1200 человек - компенсацию за утрату имущества.

Как писал "Кавказский узел", представители власти приходили в пострадавшие от подтопления дома для оценки ущерба, рассказали жители Дагестана, подавшие заявления на предоставление помощи. К 17 апреля более 190 тысяч заявлений на оказание помощи было принято от жителей республики.

Выплата людям, утратившим жилье в результате наводнения в Дагестане, будет зависеть от состава семьи и нормативов общей площади, заявили власти. Кроме того, для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей. Также предусмотрена финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости: 78 735 рублей на человека, если имущество утрачено частично, и 156 750 рублей на человека, если имущество утрачено полностью. В качестве компенсации за вред здоровью обещано от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. За смерть человека власти обещали членам семьи погибшего 1 567 500 рублей.

По состоянию на утро 20 апреля, учреждения соцзащиты перечислили выплаты 3660 жителям Дагестана, пострадавшим в результате ЧС, сообщило в своем телеграм-канале Минтруда республики.

"Из них 2459 человек получили единовременную выплату; 1201 человек - возмещение утраченного имущества. Выплаты производятся незамедлительно - сразу после поступления актов обследования от комиссий муниципальных образований по ликвидации ЧС", - говорится в публикации.

Напомним, в махачкалинском микрорайоне Турали дома пострадали от наводнения, испорчены полы, бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, пожаловались местные жители.

Наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. По их словам, в первые часы помощь друг другу оказывали в основном сами односельчане, а представители администрации появились на следующий день. Жители сел Адильотарского сельсовета в результате потопа лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".