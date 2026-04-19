Жители махачкалинского микрорайона пожаловались на отказы в выплатах после подтоплений

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В махачкалинском микрорайоне Турали дома пострадали от наводнения, испорчены полы, бытовая техника, но жители получили отказы в выплатах. Комментаторы отметили, что они также столкнулись с отказами.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля в Дагестане оставались подтопленными 508 жилых домов, 17 апреля - 120 домов. Утром 18 апреля в республике оставались подтопленными 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и шесть участков автодорог. В 15 пунктах временного размещения находились 537 человек, в том числе 159 детей. К сегодняшнему дню в Дагестане подтоплены 54 дома.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

Обращение жителей микрорайона Турали опубликовал Telegram-канал "Нетипичная Махачкала".

"Мы жители микрорайона Животноводов (Турали), улица Колхозная. Нас дважды затопило. Сегодня пришёл отказ в выплате, так как наша улица не относится к списку пострадавших улиц. Хоть мы пострадали не так сильно, как многие люди, которые остались полностью без жилья, но попортилось немало. Нужно полностью менять полы, двери, делать заново ремонт, менять нижнюю часть кухни. Даже этих 15 тысяч, естественно, будет не достаточно, но думали, хотя бы этим поможет государство (которое всё время заявляют о том, что ни одна пострадавшая семья не останется без поддержки). А по факту, к нам даже комиссия не приехала", - пишут жители.

Как следует из опубликованного видео, в дом жителей зашла вода. В воде стоит стул, кухонный гарнитур, холодильник, стиральная машина, кровать, стулья.

Запись набрала 76 комментариев. Многие из пользователей пожаловались, что не получили выплат.

Они отмечают, что собрана огромная сумма, блогеры, артисты отправляют миллионы рублей в поддержку ВСЕМ ПОСТРАДАВШИМ от наводнения. НО, судя по всему, большая часть всех денег, снова пойдёт в чей-то карман.

"Сам живу в том районе, и затопило немало домов. Конечно, не лишились домов, но имущество в домах испортилось очень сильно и уже подлежит замене. У самого дома много чего испортилось (мебель, генератор, инструменты и т.д.), молчу уже о том, что машину затопило. От государства ноль реакции. Участковый тупо игнорит. Компетентные органы перекидывают ответственность друг на друга", - отметил Рабадан.

"Аналогично, целый КамАЗ добра вывез сегодня на свалку. Так же отказали, и никто не пришел составить акт!" - указал пользователь, который вместо ника использует знак точки.

"Просила хоть шкаф (он развалился) для одежды. Одежда в коробках. Никто не откликнулся даже", - прокомментировала Гуля.

"Мы тоже в Турали находимся, улица Башкирская. Все затонули", - написал пользователь, который использует розу в виде никнейма.

"Почему пишут - небольшой ущерб, там все нужно выкидывать и заново делать ремонт, это большой ущерб", - спросил Magomed Muslimov.

"Если ваш дом затопило, но вы получили отказ, обязательно направьте обращение в ЦУР Дагестана - @tsur05. Ранее мы уже получили подобные обращения - по ним данные улицы были включены в список ЧС. По этому вопросу ЦУР находится на связи с мэром Джамбулатом Салавовым", - указал в комментариях глава Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков. Дождя не ожидается также в ночь на 20 апреля.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Напомним, институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа.

