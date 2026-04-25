14:58, 25 апреля 2026

Суд отменил решения о компенсациях двум пострадавшим при обрыве канатки в Нальчике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационная инстанция по представлению прокурора КБР отменила решения о компенсациях двум пострадавшим при обрыве канатки в Нальчике, указав на  нарушение норм  материального и процессуального права. Дела возвращены на новое рассмотрение.

 Как писал "Кавказский узел", 8 августа 2025 года 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике, один из них получил тяжелые травмы. Все пострадавшие - туристы, сообщил глава республики. К утру 9 августа в больнице оставались четыре человека, одной пациентке проведена операция, второй - планируется. Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. В сентябре Нальчикский горсуд удовлетворил иск прокуратуры и обязал владельца канатки выплатить трем пострадавшим более 3 миллионов рублей, однако Верховный суд республики снизил размер выплат вдвое.

Канатная дорога в городском парке Нальчика была построена за 57 лет до аварии - в 1968 году. Она находится в частной собственности с февраля 2005 года. Туристы неоднократно жаловались на состояние канатной дороги, билет на которую стоит 500 рублей: они писали, что подъемник "очень старый", "все ржавое" и "все держится на соплях". Нальчикский горсуд лишь после аварии признал опасность канатки, принадлежащей ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", и в ноябре 2025 года приостановил на 90 суток ее работу.

Пятый Кассационный суд 23 апреля  по представлению Прокурора КБР отменил решения о компенсациях пострадавшим при обрыве канатки в Нальчике Надежде Покровской и Дмитрию Матвиенко и вернул дела на новое рассмотрение.  

Всего на канатке в момент аварии находилось 23 человека. Из них травмы различной тяжести получили 6 человек. В том числе Надежда Покровская и Дмитрий Матвиенко. Впоследствии все пострадавшие обратились в Нальчикский городской суд с исками о возмещении причиненного здоровью вреда.

Как следует из решения Нальчикского городского суда, Наталья Покровская ехала на канатке вместе со своим супругом и несовершеннолетним сыном. В результате произошедшей аварии она получила перелом позвоночника. Она была госпитализирована в больницу, ей была проведена операция, она длительное время проходила лечение, следует из материалов иска.

Суд в Нальчике постановил выплатить ей компенсацию в 1,5 миллиона рублей. 

Дмитрию Матвиенко, получившему ушибы мягких тканей грудной клетки, и поясничного отдела позвоночника, суд компенсировал  1,2 млн рублей.

Еще одной потерпевшей Ирине Салтовской,  суд удовлетворил иск о компенсации 2 млн рублей, подросткам – мальчику, получившему травму плеча присудил 150 тысяч рублей, девочке, повисшей на дереве – 375 тысяч рублей.

Владелец канатки ОАО «Жемчужина» обжаловал решения суда. Верховный суд КБР снизил суммы присужденных компенсаций ровно в два раза.

Кассационная инстанция по представлению Прокурора КБР отменила два  решения, указав на  нарушение норм  материального и процессуального права.

Определение размера компенсации, в том числе за моральные страдания, остается на усмотрение суда. Рассматривая дело об обрыве канатной дороги в Нальчике, суд учел затраты владельца дороги, в том числе на билеты и мобильные телефоны, указал ранее юрист.

 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

