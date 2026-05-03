Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к пяти годам колонии Алана Догузова, который больше месяца отсутствовал в воинской части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Догузов признан виновным по части 5 1 статьи 337 УК РФ, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, военнослужащий без уважительных причин "29 января 2026 г. в период мобилизации" самовольно оставил воинскую часть в Моздоке.

"4 марта 2026 г. Догузов добровольно явился в военный следственный отдел, дислоцированный в Республике Северная Осетия-Алания, а с 29 января до 4 марта 2026 г. Догузов проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в сообщении.

В суде Догузов признал вину полностью. "В то же время при назначении наказания суд принял во внимание фактические обстоятельства дела, связанные с периодом уклонения Догузова от военной службы, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, который совершил тяжкое преступление против военной службы", - отмечается в публикации.

С учетом фактических обстоятельств дела подсудимый приговорен к лишению свободы на пять лет.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. По состоянию на 06.55 мск 3 мая, карточка дела Догузова на сайте суда недоступна. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится на странице "Судебное делопроизводство" на сайте суда.

Осужденный - военнослужащий из Кабардино-Балкарии Алан Догузов, пишет издание "Газета Юга".

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".