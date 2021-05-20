20 мая 2021, 20:57

Кассационный суд оставил в силе оправдательный приговор Залипаеву

Суд в Пятигорске отказался удовлетворить кассацию прокурора на оправдательный приговор Свидетелю Иеговы* из Кабардино-Балкарии Юрию Залипаеву.

Как писал "Кавказский узел", Майский суд в октябре 2020 года оправдал Юрия Залипаева по делу о призывах к экстремизму. Прокурор, который требовал для верующего два года колонии-поселения, обжаловал это решение, но Верховный суд Кабардино-Балкарии также занял сторону Залипаева, утвердив оправдательный приговор и предоставив ему право на реабилитацию.

Прокурор просил отменить решения обоих судов и направить дело на новое рассмотрение в Майский районный суд, но кассационный суд сегодня "полностью отклонил представление прокурора", сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Антон Омельченко, представляющий интересы Залипаева. 

Адвокат также сообщил о планах обратиться в суд, чтобы добиться возмещения морального вреда Залипаеву.

Прокурор Майского района 1 марта принес Юрию Залипаеву официальные извинения за необоснованное уголовное преследование, и это был первый такой случай со времени запрета деятельности Свидетелей Иеговы* в России.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Свидетели Иеговы* в Нефтекумске лишились работы из-за уголовного преследования", "Волгоградские Свидетели Иеговы* заявили о своей невиновности", "Свидетель Иеговы* в Абинске получил 7,5 года колонии".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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