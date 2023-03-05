Активисты в Грузии выступили против закона об иноагентах

05 марта 2023, 18:55

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Закон об иностранных агентах, который планируют принять грузинские власти, противоречит Конституции и предполагает ущемление прав человека, заявили сегодня участники акции протеста около офиса ООН в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", в феврале движение "Сила народа", входящее в парламентское большинство с правящей партией "Грузинская мечта", внесло в парламент два проекта закона, предусматривающие создание реестра НПО и СМИ, более чем на 20% финансируемых из-за рубежа. Президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на этот законопроект, заявив, что он противоречит европейским ценностям. 2 марта после обсуждения в парламенте законопроекты были направлены на согласование в комитет по юридическим вопросам вопреки жесткой критике со стороны оппозиции, активистов, политологов и иностранных дипломатов.

Бывшие сотрудники Национального музея и агентства охраны культурного наследия провели сегодня акцию протеста напротив офиса ООН в Тбилиси. На акции они зачитали и заявление, которое подписали 28 уволенных.

"Мы, сотрудники Национального музея Грузии и Национального агентства по сохранению культурного наследия, которые были лишены нашего права на профессиональную деятельность, видим опасность того, что через закон об иностранных агентах начнутся репрессии по всей стране", - заявили они в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Этот закон противоречит Конституции Грузии и "основным правам человека, образованию, здравоохранению, свободе слова или другим основным правам", заявили сегодня протестующие. "Этот закон подразумевает изоляцию Грузии от цивилизованного мира железным занавесом. Этот закон служит для установления путинской автократической модели России в Грузии. […] Мы хотим свободную, победоносную и европейскую Грузию. Поэтому мы выступаем против закона, который приведет нас не вперед, к свободному будущему, а к рабскому прошлому", - говорится в обнародованном заявлении.

Журналист "Общественного вещателя" Тея Кахиани под этим заявлением, размещенным на странице бывшего директора Национального музея Эки Кикнадзе в Facebook*, выразила поддержку протестующим.

"Большой респект каждому из вас! Уверена, вы вернетесь к своей профессиональной работе и с большим успехом послужите нашей стране", - написала она. "Мне так жаль, что вас уволили. Нам очень нужны профессионалы в вашем лице. Надеюсь, скоро вы сможете возобновить свою работу", - написала там же врач Манана Абуладзе, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 23 февраля стало известно, что суд обязал выплатить зарплату и компенсацию бывшему сотруднику Национального музея Гиорги Джабаури. Джабаури стал четвертым из 70 уволенных сотрудников музея и Национального агентства по охране культурного наследия, на чью сторону встал суд.

21 января 2022 года участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки министра культуры Теи Цулукиани, которая, по их мнению, незаконно уволила несогласных с ее политикой сотрудников подведомственных учреждений. В июне 2022 года работники науки и культуры провели акцию протеста с требованием восстановить на работе коллег и не допускать новых увольнений.

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