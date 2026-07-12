Улицы затоплены в Телави после сильного дождя
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Река в Телави после сильных осадков вышла из берегов, затоплены центральные улицы, первые этажи зданий, нарушена подача газа и электричества. В селах Кахетии водой покрыты сельскохозяйственные угодья и виноградники, фермеры сообщают о гибели урожая.
В Телави в результате сильных осадков вышла из берегов река, в результате чего были затоплены участки проспектов Кавкасиони и Алазани. Из-за обильных осадков русло было размыто, и вода течёт по улицам. Затоплены первые этажи жилых домов, коммерческие помещения, аптеки и магазины. Повреждены автомобили. Повреждены линии электропередачи. На месте мобилизованы сотрудники полиции, спасательной службы и представители местных властей - начались работы по ликвидации последствий, сообщает "Интерпрессньюс".
В Телави разрушен мост, тысячи жителей остались без электричества и газа, сообщает "Новости Грузия"
На улице Кавкасиони, где сильные осадки и вышедшая из берегов река создали наибольшие проблемы, работает тяжёлая техника. Уровень воды снизился, ведётся расчистка дороги от камней и наносов. Запрещено движение в нескольких центральных районах города. С территории аграрного рынка в целях обеспечения безопасности была проведена эвакуация граждан, пишет "Грузия Online".
Непогода нанесла ущерб не только Телави, но и нескольким сёлам муниципалитета. В сёлах Цинандали, Кисисхеви и Курдгелаури реки вышли из берегов. Обильные осадки затопили сельскохозяйственные угодья и виноградники. Местные жители заявляют, что вода полностью уничтожила плодоносящие виноградники на площади в несколько гектаров, в результате чего они остались без урожая, говорится в публикации "Интерпрессньюс".
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