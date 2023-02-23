Сотрудник Национального музея Грузии выиграл суд об увольнении

23 февраля 2023, 21:48

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Суд обязал выплатить заработную плату с момента увольнения и назначил компенсацию в эквиваленте 760 долларов бывшему сотруднику Национального музея Грузии Гиорги Джабаури.

Как писал "Кавказский узел", 21 января 2022 года участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки министра культуры Теи Цулукиани, которая, по их мнению, незаконно уволила несогласных с ее политикой сотрудников подведомственных учреждений. 17 июня 2022 года работники науки и культуры провели акцию протеста с требованием восстановить на работе коллег и не допускать новых увольнений. В августе Тбилисский горсуд счел незаконным увольнение сотрудницы Национального музея Динары Вачнадзе с занимаемой должности и назначил ей компенсацию. Глава НПО "Центр социальной справедливости" сочла заниженной сумму компенсации, пообещав оспорить решение суда. В октябре Апелляционный суд в Тбилиси признал право Гуги Гогадзе на компенсацию за увольнение из главного Национального агентства по охране культурного наследия Грузии. Гогадзе – один из 70 человек, уволенных после критики министра культуры Теи Цулукиани, и второй, кто выиграл суд в связи с этим, сообщила организация "Центр социальной справедливости".

9 февраля стало известно о третьем выигранном деле - сотрудница Национального музея Нана Буадзе добилась в суде компенсации за увольнение, ее интересы представляла Лига справедливости, сообщило издание Tabula.

Гиорги Джабаури, уволенный сотрудник Национального музея, сегодня выиграл иск в суде, сообщила сегодня НПО "Центр социальной справедливости", которая представляла его интересы в суде.



Джамбурия был уволен с работы в январе 2022 года, чему предшествовало объявление о реорганизации в музее. По информации организации, наряду с признанием приказа об увольнении незаконным, суд обязал ответчика выплатить сумму компенсации и заработной платы со дня увольнения до исполнения решения.

"По нашей оценке, реальная цель реорганизации, вместо структурных изменений и оптимизации, заключалась в избавлении от нежелательных кадров и использовалась для массового увольнения сотрудников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Центр социальной справедливости намерен обжаловать Апелляционном суде размер компенсации - суд назначил Джабаури компенсацию в 2000 лари (около 760 долларов США), что, по оценке НПО, является неправомерно заниженной суммой.

Пользователь Facebook* Инга Немсцверидзе написала на странице Центра под под этим постом."Государство платит за этих уволенных (сотрудников министерства), а министерство молчит. Министру Цулукиани все равно, она избавилась от недовольных", - отметила она.

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