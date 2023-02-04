Сотрудники грузинской телекомпании потребовали восстановить их на работе

04 февраля 2023, 23:25

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"Формула ТВ" должна извиниться за увольнение операторов и восстановить их на работе, заявили участники акции протеста в Тбилиси. 25 операторов потребовали немедленного повышения зарплаты и отказались выполнять обязанности, администрация была вынуждена расторгнуть с ними договоры, пояснила телекомпания.

Акция протеста уволенных операторов "Формула ТВ" прошла сегодня около офиса телекомпании в Тбилиси. Участники акции потребовали извинений от руководства телекомпании и восстановления на работе. Операторы намерены протестовать, пока их требования не будут выполнены, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Netgazeti.

"Формула ТВ" на своем сайте опубликовала сегодня заявление, в котором подтвердила увольнение операторов. Компания указала, что никогда "не нарушала обязательств перед собственными сотрудниками". В заявлении говорится, что 31 января "25 операторов потребовали немедленного повышения зарплаты на 500 лари (около 190 долларов США)". "Заработная плата в этом отделе варьируется от 1000-3000 лари, средняя зарплата составляет 2500 лари (примерно 940 долларов США), а количество рабочих дней в месяц – 15 дней. Несмотря на разъяснения администрации о том, что сейчас увеличить зарплату не представляется возможным, операторы больше не хотели продолжать диалог и со второго дня (с 1 февраля) отказывались выполнять свои обязанности. Съемки были сорваны, а информационная служба работала с перебоями", - говорится в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Администрация телекомпании подчеркнула, что сотрудники не соблюли установленные законом "сроки и процедуры" для объявления забастовки и на протяжении трех дней не выполняли свои обязанности, в связи с чем договоры с ними были расторгнуты.

По словам операторов, они не требовали немедленного повышения зарплаты и в письме руководству предложили компромиссный вариант с постепенным повышением зарплат. Однако ответа от руководства компании они не получили и были уволены. Участники акции протеста также завили, что намерены оспаривать увольнение в суде.

"Кавказский узел" также писал, что 21 января 2022 года участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки министра культуры Теи Цулукиани, которая, по их мнению, незаконно уволила несогласных с ее политикой сотрудников подведомственных учреждений. 17 июня 2022 года работники науки и культуры провели акцию протеста с требованием восстановить на работе коллег и не допускать новых увольнений. В октябре 2022 года Апелляционный суд в Тбилиси признал право одного из уволенных, Гуги Гогадзе на компенсацию за увольнение.

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