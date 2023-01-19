Акция протеста медработников в Грузии объявлена бессрочной

19 января 2023, 04:37

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Работники скорой помощи, требующие увеличения зарплаты, объявили бессрочной свою акцию протеста и остались на ночь в штаб-квартире Центра экстренных и неотложных служб.

Как писал "Кавказский узел", около 300 работников скорой помощи, недовольных отказом властей повысить им заработную плату, провели акцию протеста в Тбилиси 17 января. Они требуют повышения зарплаты на 100%, но согласны снизить это требование, если власть пойдет на переговоры.

Врачи и водители медицинских бригад бригад продолжают акцию протеста, они остались ночевать в здании Центра экстренных и неотложных служб, сообщил глава профсоюза медицинских работников Ираклий Амиранашвили корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Амиранашвили, министерство здравоохранения Грузии до сих пор не назначило ответственного за переговоры с протестующими. Участники акции, в свою очередь, заявили, что протест будет бессрочным и не прекратится до тех пор, пока им не повысят зарплаты. Вместе с тем протестующие работники скорой помощи не хотят прибегать к забастовке, поскольку отказ выходить на работу лишит население срочной медицинской помощи.

Медработники еще несколько месяцев назад называли свои заработные платы несправедливо низкими, ссылаясь на высокие нагрузки и ускоренную инфляцию. Также они утверждают, что руководство обещало сохранить до повышения зарплат надбавки, введенные в связи с пандемией COVID-19, однако эти надбавки больше не выплачиваются.

Протестующие встречались со своими руководителями и передали им свои требования, но получили отказ, сообщил участник акции Георгий Бостоганашвили, чьи слова 18 января цитирует Netgazeti.

Центр экстренных и неотложных служб пока не планирует делать заявлений по поводу акции протеста медработников, отмечает издание.

На своей странице в Facebook Бостоганашвили публикует фотографии участников акции протеста. "С энтузиазмом заканчиваем второй день непрерывной демонстрации. К сожалению, руководители отвернулись от нас", - написал он поздно вечером 18 января.

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