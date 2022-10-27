Работник агентства по охране культурного наследия Грузии добился компенсации за незаконное увольнение

27 октября 2022, 03:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционный суд в Тбилиси признал право Гуги Гогадзе на компенсацию за увольнение из главного Национального агентства по охране культурного наследия Грузии. Гогадзе – один из 70 человек, уволенных после критики министра культуры Теи Цулукиани, и второй, кто выиграл суд в связи с этим, сообщило НПО «Центр социальной справедливости».

Как писал "Кавказский узел", 21 января участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки министра культуры Теи Цулукиани, которая, по их мнению, незаконно уволила несогласных с ее политикой сотрудников подведомственных учреждений. 4 июня протестующие в Тбилиси пригрозили массовой забастовкой из-за несправедливого, по их мнению, увольнения коллег. 17 июня работники науки и культуры провели акцию протеста с требованием восстановить на работе коллег и не допускать новых увольнений.

В августе Тбилисский горсуд счел незаконным увольнение сотрудницы Национального музея Динары Вачнадзе с занимаемой должности и назначил ей компенсацию. Глава НПО «Центр социальной справедливости» сочла заниженной сумму компенсации, пообещав оспорить решение суда.

Бывший работник Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Гуга Гогадзе, уволенный с должности главного специалиста службы закупок в рамках "кадровых чисток" в учреждениях Минкультуры, выиграл 26 октября трудовой спор в Тбилисском апелляционном суде. Об этом сообщила НПО «Центр социальной справедливости», представляющая интересы ряда уволенных, в том числе и Гогадзе.

Решение городского суда, который 23 мая отказался удовлетворить требования Гуги Гогадзе, отменено. Апелляционный суд постановил признать недействительным приказ об увольнении мужчины, изданный в январе 2022 года, а также обязан агентство выплатить уволенному сотруднику компенсацию – заработную плату за период с момента увольнения до момента исполнения решения суда.

Гогадзе также требовал компенсации в связи с тем, что его восстановление на работе в прежней должности невозможно. Суд частично удовлетворил эту просьбу и дополнительно обязал агентство выплатить истцу 3 тысячи лари (примерно 1080 долларов США).

По данным «Центра социальной справедливости», после назначения министром культуры Теи Цулукиани политически мотивированные увольнения затронули 70 работников сферы культуры.

«Это решение суда относительно упомянутого массового увольнения является вторым прецедентом, который будет иметь особое значение для трудовых споров других уволенных работников сферы культуры. Эти дела будут рассмотрены Тбилисским городским судом в ближайшие месяцы», – говорится в сообщении организации, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

НПО представляет интересы еще восьми работников культуры, которые добиваются компенсаций за неправомерные, по их мнению, увольнения. По этим восьми делам суды пока не вынесли решений.

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