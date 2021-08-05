Активисты потребовали обнародовать план эвакуации экспонатов из музея в Тбилиси

05 августа 2021, 19:20

Министерство культуры Грузии должно обнародовать план эвакуации экспонатов из здания Национального музея искусств, заявили участники акции протеста в Тбилиси. Активисты выразили недоверие обещанию властей вернуть экспонаты в музей после его реконструкции.

Акция протеста прошла перед Национальным музеем искусств имени Амиранашвили на площади Свободы в Тбилиси. Причиной протестов стало решение министра культуры Теи Цулукиани вынести экспонаты из аварийного здания и перевод директора музея на должность лаборанта. Протестующие закрепили на ограде у музея портреты Эптимия Такаишвили, который вернул в советскую Грузию ценности, сохраненные во Франции во время эмиграции.

Власти не представили никакого конкретного плана эвакуации экспонатов музея, указал участник акции, бывший глава неправительственной организации "Молодые адвокаты" Сулхан Саладзе. Он считает, что Минкульт должен гарантировать возвращение ценностей в музей после реконструкции здания, передал телеканал "Мтавари архи". Протестующие выразили опасение, что историческое здание вообще не будут реконструировать, а снесут.

Акцию протеста организовали "Институт свободы" и "Общество просвещения избирателей", сообщил "Sputnik Грузия". На видео, опубликованном на YouTube-канале издания, протестующие встают в живую цепь вдоль высокого глухого забора, окружающего здание музея.

Затем у здания Национального музея Амиранашвили прошел митинг, участники которого заявили, что не доверяют министру культуры Тее Цулукиани и правительству правящей партии "Грузинская мечта" в целом, требуют обнародования плана эвакуации музея. "План эвакуации должны осуществлять профессионалы, которые участвовали в разработке этого плана. Вместо этого директора понизили в должности. Директоров и ведущих сотрудников музея нужно вернуть обратно или объяснять, почему они понижены в должности. Все должно быть прозрачным", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова одного из протестующих, прозвучавшие в эфире "Мтавари архи".

Активистка Цира Элисашвили сочла причины протеста парадоксальными. "Мы находимся в парадоксальной ситуации, потому что мы на стороне государства, но против правительства. Мы на стороне государства, потому что считаем, что государство должно быть главным действующим лицом в защите культурного наследия", - пояснила она в эфире "ТВ Формула".