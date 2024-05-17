17 мая 2024, 23:37

Журналистка Вишневецкая подала кассационную жалобу на арест в Дагестане

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Защита журналистки Юлии Вишневецкой указала на отсутствие доказательств ее участия в протестах против мобилизации в Махачкале. Права Вишневецкой на справедливый суд были нарушены, указано в жалобе.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября 2022 года на месте акции протеста против мобилизации в Махачкале была задержана журналистка Юлия Вишневецкая, которая выполняла там редакционное задание. 27 сентября она была арестована на пять суток и отправлена в изолятор временного содержания в Карабудахкентском районе. 30 сентября Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте Вишневецкой, не приняв во внимание заявления защиты о фальсификации протокола об административном правонарушении.

Протокол был "грубо исправлен" после подписания, указала адвокат Марина Дубровина. "Как рассказала моя подзащитная, она подписывала протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП, и была готова оплатить штраф и уйти. Хотя она заявляла, что не участвовала в митинге, а приехала как журналист и освещала событие как журналист", - сказала она. Суд признал Вишневецкую виновной по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном публичном мероприятии, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры).

Защита Юлии Вишневецкой подала кассационную жалобу в Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

В жалобе защита указала на отсутствие состава административного правонарушения и доказательств причастности Вишневецкой к инкриминируемому деянию. Также отмечается, что протокол административного правонарушения содержал не утверждённые исправления, а представленное в деле фото не подтверждало участие Вишневецкой в несанкционированном мероприятии, говорится в сообщении правозащитников..

Защита Вишневецкой также отметила, что в деле нет доказательств, что акция против мобилизации, не которой задержали журналистку носила насильственный характер, в ее ходе нарушался общественный порядок или создавалась угроза жизни или здоровью граждан.

"Это ставит под вопрос законность привлечения Вишневецкой к ответственности за участие в мирном собрании, что противоречит статье 31 Конституции РФ и статье 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах, подтверждающим право на мирные собрания", - указано в сообщении.

Кроме того, в кассационной жалобе говорится о нарушении права на справедливое разбирательство с участием стороны обвинения, права на допрос свидетелей, нарушении условий содержания в полиции и проведении незаконной дактилоскопии и фотографирования.

Напомним, 25 и 26 сентября  2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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Примечание:

"Избитый в Махачкале фельдшер потребовал наказать силовиков", "Фанаты Нурмагомедова потребовали от него высказаться о мобилизации", "Пользователи соцсетей возмутились словами Меликова о западных организаторах митингов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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