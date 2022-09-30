30 сентября 2022, 17:39
Суд в Дагестане утвердил арест журналистки Юлии Вишневецкой
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Апелляционная инстанция не приняла во внимание заявления защиты о фальсификации протокола об административном правонарушении в отношении журналистки "Радио Свобода"* Юлии Вишневецкой, которая освещала акцию против мобилизации в Махачкале. Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об административном аресте Вишневецкой на пять суток.
Как писал "Кавказский узел", 26 сентября на месте акции протеста в Махачкале была задержана корреспондент "Радио Свобода"* Юлия Вишневецкая, которая выполняла там редакционное задание. 27 сентября она была арестована на пять суток.
26 сентября на площади в Махачкале, где собрались участники акции протеста против мобилизации, произошла массовая драка, и силовики начали задерживать пришедших на площадь. Только в отдел по Советскому району было доставлено 150 человек, половина из них оставлена в полиции до 28 сентября, сообщили правозащитники. 27 сентября Советский райсуд начал рассматривать дела участников акции, четверым из них суд назначил арест на пять суток.
Сегодня в Верховном суде Дагестана рассматривалась апелляционная жалоба адвокатов Юлии Вишневецкой на решение суда, по которой журналистке был назначен административный арест сроком пять суток. Сама Вишневецкая, которая отбывает административный арест в изоляторе временного содержания в Карабудахкентском районе, на заседание доставлена не была, сообщил корреспондент "Кавказского узла".
Защита ходатайствовала о вызове представителя прокуратуры для "поддержания обвинения" и ключевого свидетеля - сотрудника полиции, составившего рапорт о задержании Вишневецкой. Но оба эти ходатайства судом были отклонены.
Как пояснила суду адвокат Марина Дубровина, ее подзащитная "была вынуждена подписать протокол под утро". "Она находилась в отделе без еды, воды, возможности поспать. Находилась во дворе отдела полиции, приходилось сидеть на асфальте", - рассказала суду адвокат.
Протокол об административном правонарушении был "грубо исправлен" после подписания, указала Дубровина. "Как рассказала моя подзащитная, она подписывала протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП, и была готова оплатить штраф и уйти. Хотя она заявляла, что не участвовала в митинге, а приехала как журналист и освещала событие как журналист", - указала защита.
На сайте Советского районного суда Махачкалы указан, что в отношении Юлии Вишневской (так фамилия указана в карточке дела) вынесено постановление о назначении административного наказания по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ.
Часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры) предусматривает до 15 суток ареста.
Все протоколы в отношении задержанных в тот день были составлены под копирку, без указания конкретных действий задержанных и последствий от них, добавила адвокат. Защита просила апелляционную инстанцию отменить решение суда первой инстанции и признать Вишневецкую невиновной.Однако суд указал, что не находит оснований для прекращения производства по делу, а доводы защиты посчитал необоснованными и оставил жалобу без удовлетворения.
Защита намерена обжаловать это решение в кассационной инстанции, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Марина Дубровина.
Дубровина рассказала, что 29 сентября посетила Вишневецкую в изоляторе."Претензий к условиям содержания в изоляторе у моей подзащитной сейчас нет. В первый день мы не могли установить её местонахождение и поэтому не могли передать сразу продукты и предметы первой необходимости. Сейчас уже таких проблем нет", - сказала адвокат.
Она отметила, что вечером 1 октября Юлия Вишневецкая должна выйти из ИВС.
26 сентября силовики задержали также журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова и главреда RusNews Сергея Айнбиндера, пришедших освещать акцию. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику. 27 сентября полицейские отпустили Юсупова и Айнбиндера. В дежурной части у них приняли заявления о проверке действий сотрудников полиции, которые удерживали журналистов в отделе, но не стали регистрировать их.
На акции протеста против мобилизации в Махачкале 25 сентября был задержан корреспондент "Кавказского узла" Мурад Мурадов**. В отделение полиции не был допущен адвокат, а полицейские требовали от Мурадова подписать протокол об административном нарушении. Журналист отказался, его продержали в отделении до утра. Адвокат сообщила, что Мурадову, который находился на митинге по редакционному заданию, инкриминируют участие в несанкционированной акции. 29 сентября дел рассмотрел Советский районный суд Махачкалы. Защита представила в суде редакционное задание на освещение акции против мобилизации в Махачкале и снимки, на которых корреспондент "Кавказского узла" Мурад Мурадов занимался репортерской работой, это убедило суд прекратить административное дело.
Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".
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* включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
**Мурад Мурадов внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: Расул Магомедов источник: корреспондент "Кавказского узла"