Мурад Мурадов* избежал ареста благодаря редакционному заданию

29 сентября 2022, 23:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Защита представила в суде редакционное задание на освещение акции против мобилизации в Махачкале и снимки, на которых корреспондент "Кавказского узла" Мурад Мурадов занимался репортерской работой, это убедило суд прекратить административное дело. Остальные задержанные на акции, чьи дела сегодня рассмотрел суд, помещены под арест.

"Кавказский узел" писал, что силовики задержали корреспондента "Кавказского узла" Мурада Мурадова и увезли его с места акции противников мобилизации в Махачкале 25 сентября. Люди в штатском забрали у него журналистское удостоверение, после чего он был задержан сотрудниками полиции. В отделение полиции не был допущен адвокат, а полицейские требовали от Мурадова подписать протокол об административном нарушении. Журналист отказался, его продержали в отделении до утра. Адвокат сообщила, что Мурадову, который находился на митинге по редакционному заданию, инкриминируют участие в несанкционированной акции. Сегодня журналист был доставлен в Советский районный суд Махачкалы, который прекратил административное дело.

25 сентября силовики в Махачкале также жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным правозащитников, был задержан 101 человек. Всего в митинге приняло участие около 300 человек, многие присоединились к митингу стихийно.

На решение суда повлияло то, что суду было представлено редакционное задание, в рамках которого Мурад Мурадов посещал несанкционированную акцию против мобилизации. Также суду были представлены фотографии, где он, находясь в стороне от толпы, фотографировал происходящее, тем самым выполняя задание редакции, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мурадова. "Из всех задержанных людей он единственный, в отношении которого прекратили производство",- отметил адвокат.

Сам Мурад Мурадов сообщил, что сегодня его пригласили в Советский РОВД и, подготовив сопроводительные документы, вместе с другими задержанными по аналогичным административным протоколам привезли в Советский районный суд Махачкалы, где перед зданием суда и в самом суде было большое количество людей.

По словам Мурадова, пока он находился в суде, были рассмотрено несколько протоколов и по каждому из них вынесены решения об аресте. Журналист отметил, что всех сегодня рассмотренных протоколов только в отношении него судьей было принято решение о прекращении производства на основании отсутствия состава правонарушения, хотя, видя какие решения суд принимал по другим аналогичным протоколам, рассмотренным до него, он не надеялся, что суд прекратит производство. Мурадов счел решение суда по своему делу правильным.

Журналист подтвердил, что защита представила на рассмотрении редакционное задание, а также фотографии с места событий, на которых запечатлено как Мурадов отдельно от толпы фиксирует происходящее, тем самым выполняя задание редакции.