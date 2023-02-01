Эксперты высказали опасения за сохранность Гелатского монастыря

01 февраля 2023, 05:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Проблемы Гелатского монастыря из-за неправильных реставрационных работ не решаются, принятые меры не помогают, министерство культуры Грузии не привлекает к сотрудничеству ученых, отметили эксперты Национального центра истории грузинского искусства и охраны памятников имени Чубанишвили.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года часть крыши монастырского комплекса Гелати около Кутаиси обрушилась после сильного снегопада. Памятник культурного наследия находится в плачевном состоянии, вода может повредить старинные фрески, заявили эксперты. Были оштрафованы и отстранены от дальнейшей реконструкции здания две компании, а к работам привлекли третью компанию. Эксперт ЮНЕСКО связал повреждение древних фресок с неправильной реставрацией кровли. В октябре бывший министр культуры Грузии Ника Вачеишвили заявил, что из-за просочившейся через неправильно отреставрированную кровлю дождевой воды в Гелатском монастыре начала разрушаться мозаика XII века с ликом Богоматери. В конце ноября 2022 года активисты провели акцию протеста с требованием спасти монастырь.

Специалисты Национального исследовательского центра истории грузинского искусства и охраны памятников им. Георгия Чубинашвили подготовил 31 января заключение о состоянии Гелатского монастыря. Специалисты изучили природоохранную документацию и лично посетили Гелати. В докладе отмечается, что проблемы с реставрацией монастыря остаются нерешенными.

Национальный исследовательский центр истории и охраны памятников Грузии имени Георгия Чубинашвили был основан в 2006 году на базе Института истории искусств имени им. Г. Чубинашвили и Лаборатории фиксации памятников искусств имени С. Кобуладзе. Центр подчиняется Министерству культуры и охраны памятников Грузии.

"Качество управления «Гелатинским монастырем» далеко от современных международных требований. Неправильная консервация росписи западного рукава главного храма, за которой последовала активизация процесса повреждения картины, и произвольная реставрация, что является нарушением подлинности картины, выходит за рамки норм профессиональной этики и международных стандартов", - говорится, в частности, в отчете, который перевела корреспондент "Кавказского узла".

По данным экспертов, водоотводы не справляются с попадающей в храм водой, да и внутри него продолжается испарение влаги, что угрожает сохранности росписи. Для сохранения монастыря необходимо обустроить временную кровлю для защиты от воздействия окружающей среды, постоянно мониторить сохранность фресок, оперативно устранять любые проблемы.

Возмутительными специалисты центра назвали методы, которые применялись для консервации росписи стен. По их мнению, только создавалась иллюзия сохранности фресок. «Примененный в Гелати метод - вмешательство реставраторов в первоначальную штукатурку, подмена исторической реальности интерпретируемой ими реальностью — по сути, представляет собой фальсификацию живописи и наносит ущерб внешнему виду памятника всемирного наследия», - говорится в отчете.

Журналисты задали 31 января вопрос вице-спикеру парламента Грузии Гие Вольскому, есть ли вина министерства культуры и лично министра Теи Цулукиани в ситуации с Гелати. Он ответил, что министр ни в чем не виновата.

Судьбой монастыря озаботились представители оппозиционной партии "Лело", лидер которой Ана Нацвлишвили обратилась к министру культуры с требованием реставрировать монастырь. По ее словам, до сих пор не создана структура, которая координировала бы работу реставраторов, а ученые практически отстранены от работ в Гелати.

Гелатский монастырь Богородицы близ Кутаиси - наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1994 года. Храм Богородицы был построен до 1125 года и еще пять лет украшался мозаикой в византийском стиле, которая считается лучшей на Южном Кавказе, информирует агентство "Новости-Грузия". В XIII веке к монастырскому ансамблю добавились церкви Св. Николая и Св. Георгия, а также трехъярусная звонница. Стенопись относится к разным периодам грузинской истории, с XII по XVIII века; особенно примечательны портретные изображения венценосных особ. Прежде в монастыре сохранялось немало ценных икон и предметов прикладного искусства; в советское время они были изъяты и распределены по музеям.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.