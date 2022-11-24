Активисты в Тбилиси призвали спасти Гелатский монастырь

24 ноября 2022, 23:03

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Проведение непродуманной реставрации способно нанести ущерб древним фрескам Гелатского монастыря, заявили участники акции в Тбилиси. Они потребовали обнародовать полную документацию о состоянии монастыря и привлечь команду иностранных и грузинских специалистов к реставрации.

Как писал "Кавказский узел", в январе часть крыши монастырского комплекса Гелати около Кутаиси обрушилась после сильного снегопада. Памятник культурного наследия находится в плачевном состоянии, вода может повредить старинные фрески, заявили эксперты. Были оштрафованы и отстранены от дальнейшей реконструкции здания две компании, а к работам привлекли третью компанию. Эксперт ЮНЕСКО связал повреждение древних фресок с неправильной реставрацией кровли. В октябре бывший министр культуры Грузии Ника Вачеишвили заявил, что из-за просочившейся через неправильно отреставрированную кровлю дождевой воды в Гелатском монастыре начала разрушаться мозаика XII века с ликом Богоматери.

В Тбилиси у памятника Шота Руставели сегодня состоялась акция с требованием спасти монастырь Гелати, которую организовал профсоюз науки, образования и культуры.

Участники акции заявили, что "новое руководство министерства культуры отвергло неоднократные предупреждения грузинских и зарубежных специалистов и Патриархии Грузии о том, что предпринимаемые министерством шаги еще больше усугубят ситуацию. Памятнику нанесен непоправимый ущерб. Однако возможность сохранить важнейший христианский памятник нашей страны все же есть", - процитировала слова участников акции Netgazeti.

Собравшиеся потребовали "отстранить министра культуры Тею Цулукиани от процесса консервации-реставрации монастырского комплекса Гелати и поставить вопрос о ее ответственности", а также "обнародовать полную документацию" о ходе реставрации и "привлечь к процессу" грузинских и иностранных специалистов, - отмечается в публикации.

Бывший сотрудник Национального музея Эка Кикнадзе сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что "сейчас круг защитников Гелати расширился", добавив, что "каждый гражданин этой страны обязан защитить" Гелати.

Одна из участниц акции сообщила, что в связи с приближением зимы "вопрос сохранности фресок становится все более острым". "Тем более нельзя скрывать доклады специалистов реставраторов. Грузинская общественность должна быть в курсе, что происходит с национальным достоянием", - перевел ее слова в эфире "Мтавари Архи" корреспондент "Кавказского узла".

Выдержки из доклада о состоянии монастырского комплекса Гелати опубликовала телекомпания "ТВ Формула". В частности, в нем указано, что "повреждение настенной росписи из-за проблем с влажностью и солью является активным, продолжающимся и серьезным". "Собор Рождества Христова и его настенная роспись требуют долгосрочной программы технического обслуживания. Дальнейшее проникновение воды в здание должно быть остановлено", - говорится в публикации от 21 ноября, которую перевел корреспондент "Кавказского узла".

Искусствовед Цицино Чачхунашвили пояснила, что "работы были начаты в прошлом году на сырых стенах". По его словам, зарубежные специалисты предупредили, что если продолжать такую реставрацию, то "ситуация в монастыре еще больше осложнится", - перевел ее слова в эфире телекомпании корреспондент "Кавказского узла".

Гелатский монастырь Богородицы близ Кутаиси - наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1994 года. Храм Богородицы был построен до 1125 года и еще пять лет украшался мозаикой в византийском стиле, которая считается лучшей на Южном Кавказе, информирует агентство "Новости-Грузия". В XIII веке к монастырскому ансамблю добавились церкви Св. Николая и Св. Георгия, а также трехъярусная звонница. Стенопись относится к разным периодам грузинской истории, с XII по XVIII века; особенно примечательны портретные изображения венценосных особ. Прежде в монастыре сохранялось немало ценных икон и предметов прикладного искусства; в советское время они были изъяты и распределены по музеям.

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