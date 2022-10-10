Началось разрушение мозаики в Гелатском монастыре

10 октября 2022, 04:59

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Из-за просочившейся через неправильно отреставрированную кровлю дождевой воды в Гелатском монастыре начала разрушаться мозаика XII века с ликом Богоматери.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе часть крыши монастырского комплекса Гелати около Кутаиси обрушилась после сильного снегопада. Памятник культурного наследия находится в плачевном состоянии, вода может повредить старинные фрески, заявили эксперты. Были оштрафованы и отстранены от дальнейшей реконструкции здания две компании, а к работам привлекли третью компанию. 8 мая стало известно, что для составления плана реконструкции кровли главного собора в монастырском комплексе приглашен эксперт ЮНЕСКО, который связал повреждение древних фресок с неправильной реставрацией кровли.

В главном храме Гелатского монастыря начало осыпаться изображение Богоматери XII века, пишут 9 октября "Новости-Грузия" со ссылкой на бывшего министра культуры Грузии Нику Вачеишвили.

Бывший чиновник сообщил, что мозаика на лике Богоматери под глазом в алтарной аспиде начала разрушаться, по его словам, из-за просочившейся через кровлю воды. "Начался процесс разрушения верхнего слоя мозаики, созданной во времена Давида Агмашенебели. Попавшая в храм вода повредила участок в районе глаза Девы Марии. Это самый слабый участок мозаики, он обвалился первым. Пятна вокруг", - написал Вачеишвили.

В конце сентября министр культуры Грузии Тея Цулукиани заявляла, что рисков обрушения настенных росписей в западном и северном рукавах главного храма больше нет. При этом она считает, что не может нести ответственность за работу реставраторов. "Случилось то, что случилось. Соответственно, я не могу нести ответственность за то, что сделали они, но несу ответственность за то, что проблемы были вынесены на всеобщее обозрение", - приводит ее слова "Спутник-Грузия".

Гелатский монастырь Богородицы близ Кутаиси - наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1994 года. Храм Богородицы был построен до 1125 года и еще пять лет украшался мозаикой в византийском стиле, которая считается лучшей на Южном Кавказе, информирует агентство "Новости-Грузия". В XIII веке к монастырскому ансамблю добавились церкви Св. Николая и Св. Георгия, а также трехъярусная звонница. Стенопись относится к разным периодам грузинской истории, с XII по XVIII века; особенно примечательны портретные изображения венценосных особ. Прежде в монастыре сохранялось немало ценных икон и предметов прикладного искусства; в советское время они были изъяты и распределены по музеям.

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