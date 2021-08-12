ЮНЕСКО связала повреждение монастыря в Гелати с ошибками реставраторов

12 августа 2021, 09:08

Древние фрески повреждены в Гелатском монастыре дождевой водой из-за неправильной реставрации кровли, заявила ЮНЕСКО. Минкульт Грузии признал проблему, пообещав решить ее.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе часть крыши монастырского комплекса Гелати около Кутаиси обрушилась после сильного снегопада. Памятник культурного наследия находится в плачевном состоянии, вода может повредить старинные фрески, заявили эксперты. Были оштрафованы и отстранены от дальнейшей реконструкции здания две компании, а к работам привлекли третью компанию. 8 мая стало известно, что для составления плана реконструкции кровли главного собора в монастырском комплексе приглашен эксперт ЮНЕСКО.

Спецучреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) распространило 11 августа заявление, в котором указало, что грузинский монастырский комплекс Гелати пострадал из-за неправильной реставрации, передал грузинский телеканал "Формула". "В Гелати практика несоответствующих методов реставрации создала проблемы", – подчеркнула ЮНЕСКО, перевод заявления которой выполнил корреспондентом "Кавказского узла".

ЮНЕСКО также указала властям Грузии на необходимость ремонта кровли, так как ее отсутствие может привести в дальнейшему повреждению храма, и рекомендовала закрыть одну из церквей комплекса, в частности церковь Святого Георгия, чтобы защитить здание от дождя и снега. Крайним сроком исполнения рекомендаций ЮНЕСКО указала 1 февраля 2022 года, сказано в репортаже.

Из-за некачественной реставрации кровли дождевая вода попадает внутрь собора и в результате оказались повреждены старинные фрески. Эксперты ЮНЕСКО завершили первый этап работ в главном храме монастырского комплекса Гелати 28 июня. По словам архитектора реставратора Уго Тониетти, проводится изучение как поврежденной живописи на стенах, так и прочих последствий, возникших из-за ошибок, допущенных во время реставрации кровли. Эксперты каждый день поднимались на крышу храма и изучали ситуацию, по словам Уго Тониетти, инфильтрация воды продолжается, что и вызывает повреждение фресок, передал 10 августа "Sputnik Грузия".

Власти Грузии продолжают работы по спасению монастыря в Гелати, заявила министр культуры страны Тея Цулукиани. "Мы знаем, что ЮНЕСКО провела экспертизу монастырского комплекса Гелати. Роспись стен и крыша, и, как я ожидала, проблемы многочисленны и сложны. Мы продолжим процесс спасения Гелати", – сказала 11 августа в эфире телеканала "Формула" Тея Цулукиани, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

5 августа журналистка Элисо Киладзе провела акцию протеста у здания министерства культуры Грузии. Она пояснила, что хотела напомнить общественности, что в Гелати были уничтожены уникальные фрески, и причина тому, по мнению Киладзе, халатность властей, передало издание Netgazeti, перевод сообщения которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Гелатский монастырь Богородицы близ Кутаиси - наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1994 года. Храм Богородицы был построен до 1125 года и еще пять лет украшался мозаикой в византийском стиле, которая считается лучшей на Южном Кавказе, информирует агентство "Новости-Грузия". В XIII веке к монастырскому ансамблю добавились церкви Св. Николая и Св. Георгия, а также трехъярусная звонница. Стенопись относится к разным периодам грузинской истории, с XII по XVIII века; особенно примечательны портретные изображения венценосных особ. Прежде в монастыре сохранялось немало ценных икон и предметов прикладного искусства; в советское время они были изъяты и распределены по музеям.

Напомним, еще в марте 2020 года на черепичной кровле главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси были обнаружены дефекты. В храм начала проникать дождевая вода и повреждать уникальные фрески XII, XIV и XVI веков. Чтобы спасти черепичную крышу, на ней были начаты работы, крышу временно перекрыли жестью.