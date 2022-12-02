02 декабря 2022, 23:11

Оппозиция сочла политическим увольнение жены Джапаридзе из МИД Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жена лидера партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе Ната Коридзе уволена из МИД Грузии, ведомство объяснило увольнение реорганизацией. Оппозиция связала увольнение Коридзе с политическими мотивами, а омбудсмен усмотрела в случившемся признаки дискриминации.

Как писал "Кавказский узел", 21 января участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки министра культуры Теи Цулукиани, которая, по их мнению, незаконно уволила несогласных с ее политикой сотрудников подведомственных учреждений. 17 июня работники науки и культуры провели акцию протеста с требованием восстановить на работе коллег и не допускать новых увольнений. Двое из 70 уволенных добились в суде права на компенсацию за незаконное увольнение

Жены лидера партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе Ната Коридзе, которая много лет проработала в МИД Грузии, уволена из министерства, сообщила сегодня на своем сайте телекомпания "Пирвели". 

Зураб Джапаридзе связал увольнение супруги со своей политической деятельностью "На мой взгляд, однозначно, мотивы политические. Жена у меня не первая, до этого уволили брата", - написал он на своей странице в Facebook*.

О своем увольнении Ната Коридзе сообщила сегодня на своей странице в Facebook*. "На прошлой неделе меня уволили с должности в Министерстве иностранных дел: в результате реорганизации ваша должность (должность заместителя директора Департамента политики безопасности и евроатлантической интеграции) упраздняется. Все, кто работал в государственном секторе, знают, что слово реорганизация несет особую суть", - написала она.

Омбудсмен Нино Ломджария отметила, что в увольнении Коридзе может прослеживаться дискриминация. "Реорганизация, как известно, имеет свою правовую основу, и вообще, если реорганизация фиктивно объявлена ​​в связи с тем, что увольняется конкретное, нежелательное лицо, такая реорганизация незаконна и здесь также могут быть установлены дискриминационные мотивы». - говорит привело сегодня слова омбудсмена издание NewPost.Ge

Жена оппозиционного политика не должна иметь доступ к секретной информации заявил сегодня вице-спикер парламента Грузии, представитель "Грузинской мечты" Гия Вольский. По его словам, сотрудник МИД не должен делиться секретной информацией "с человеком, который каждый день действует против Грузии". При этом он предположил, что возможно для увольнения Коридзе "была "какая-то другая причина", привела его слова телекомпания "Пирвели".

Паата Манджгаладзе, член "Стратегии Агмашенебели", счел причины увольнения Коридзе политическими. "Я вижу прямой политический мотив, и это подтвердила Вольский", - приводятся его слова в другой публикации на сайте телекомпании

"Кавказский узел" также писал, что 9 июня депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили Совету Европы и его партнерам рассмотреть возможность введения персональных санкций в отношении Бидзины Иванишвили из-за его связи с Кремлем и его влияния в правительстве Грузии на фоне преследования журналистов и политических оппонентов. Партия "Гирчи"в числе ряда других оппозиционных партий и движений 19 июня провела в центре Тбилиси акцию "Только для Европы", целью которой было названо знакомство граждан Грузии с преимуществами вступления страны в Евросоюз.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Протестующие в Тбилиси потребовали прекратить увольнения работников культуры", "Сотрудники Союза слепых Грузии проводят голодовку с требованием вернуть им работу", "Суд назначил компенсацию за увольнение главе информационной службы "Аджара ТВ"".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 декабря 2022, 00:06

  • Житель Ингушетии получил условный срок за комментарии в соцсети

    Суд в Назрани счел комментарии о бывшем главе Ингушетии Юнус-Беке Евкурове, оставленные в соцсети в связи с приговором лидерам ингушского протеста, призывами к экстремисткой деятельности и приговорил жителя Сунжи Илеза Хамхоева к полутора годам условного срока.

02 декабря 2022, 22:14

  • Суд в Москве отказался восстановить "Мемориал"* в реестре юрлиц

    Гагаринский суд Москвы отказался удовлетворить иск о восстановлении Правозащитного центра "Мемориал"* в госреестре юридических лиц на время ликвидации организации. Исключение из реестра лишило организацию возможности погасить долги перед поставщиками услуг и госструктурами.

02 декабря 2022, 21:20

  • 1 Пенитенциарная служба Азербайджана отреагировала на обращения жены Багирзаде

    Лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде, который голодает седьмой день в знак протеста против давления в колонии, находится под медицинским наблюдением, сообщили его супруге в Пенитенциарной службе Азербайджана. Отсутствие звонков от мужа в ведомстве пояснили его протестом в связи с изъятием радиоприемника, сообщила Исмаилзаде.

02 декабря 2022, 20:29

02 декабря 2022, 19:44

  • 1 Жители Волгограда пожаловались на загрязнение воздуха

    На Краснооктябрьский район утром спустился оранжевый смог, выбросы жители связали с работой металлургического предприятия "Красный Октябрь". Выбросы с "Красного Октября" содержат диоксид азота, загрязнение воздуха этим веществом провоцирует заболевания легких, указали эколог Елена Васильева и врач Виктория Пономарева.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи