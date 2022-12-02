Оппозиция сочла политическим увольнение жены Джапаридзе из МИД Грузии

02 декабря 2022, 23:11

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Жена лидера партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе Ната Коридзе уволена из МИД Грузии, ведомство объяснило увольнение реорганизацией. Оппозиция связала увольнение Коридзе с политическими мотивами, а омбудсмен усмотрела в случившемся признаки дискриминации.

Как писал "Кавказский узел", 21 января участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки министра культуры Теи Цулукиани, которая, по их мнению, незаконно уволила несогласных с ее политикой сотрудников подведомственных учреждений. 17 июня работники науки и культуры провели акцию протеста с требованием восстановить на работе коллег и не допускать новых увольнений. Двое из 70 уволенных добились в суде права на компенсацию за незаконное увольнение

Жены лидера партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе Ната Коридзе, которая много лет проработала в МИД Грузии, уволена из министерства, сообщила сегодня на своем сайте телекомпания "Пирвели".

Зураб Джапаридзе связал увольнение супруги со своей политической деятельностью "На мой взгляд, однозначно, мотивы политические. Жена у меня не первая, до этого уволили брата", - написал он на своей странице в Facebook*.

О своем увольнении Ната Коридзе сообщила сегодня на своей странице в Facebook*. "На прошлой неделе меня уволили с должности в Министерстве иностранных дел: в результате реорганизации ваша должность (должность заместителя директора Департамента политики безопасности и евроатлантической интеграции) упраздняется. Все, кто работал в государственном секторе, знают, что слово реорганизация несет особую суть", - написала она.

Омбудсмен Нино Ломджария отметила, что в увольнении Коридзе может прослеживаться дискриминация. "Реорганизация, как известно, имеет свою правовую основу, и вообще, если реорганизация фиктивно объявлена ​​в связи с тем, что увольняется конкретное, нежелательное лицо, такая реорганизация незаконна и здесь также могут быть установлены дискриминационные мотивы». - говорит привело сегодня слова омбудсмена издание NewPost.Ge

Жена оппозиционного политика не должна иметь доступ к секретной информации заявил сегодня вице-спикер парламента Грузии, представитель "Грузинской мечты" Гия Вольский. По его словам, сотрудник МИД не должен делиться секретной информацией "с человеком, который каждый день действует против Грузии". При этом он предположил, что возможно для увольнения Коридзе "была "какая-то другая причина", привела его слова телекомпания "Пирвели".

Паата Манджгаладзе, член "Стратегии Агмашенебели", счел причины увольнения Коридзе политическими. "Я вижу прямой политический мотив, и это подтвердила Вольский", - приводятся его слова в другой публикации на сайте телекомпании

"Кавказский узел" также писал, что 9 июня депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили Совету Европы и его партнерам рассмотреть возможность введения персональных санкций в отношении Бидзины Иванишвили из-за его связи с Кремлем и его влияния в правительстве Грузии на фоне преследования журналистов и политических оппонентов. Партия "Гирчи"в числе ряда других оппозиционных партий и движений 19 июня провела в центре Тбилиси акцию "Только для Европы", целью которой было названо знакомство граждан Грузии с преимуществами вступления страны в Евросоюз.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.