Обсуждение закона об иноагентах привело к драке в парламенте Грузии

06 марта 2023, 12:02

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Во время первого чтения законопроекта об иностранных агентах в парламенте Грузии произошла потасовка между несколькими десятками депутатов. Драка попала на видео, которое опубликовано в YouTube. Конфликт депутатов произошел на фоне акции протеста против закона об иноагентах, которую около здания законодательного органа проводили несколько сотен местных жителей.

Как информировал "Кавказский узел", 14 февраля стало известно, что движение "Сила народа" внесло в парламент Грузии проект закона об иноагентах, предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и средств массовой информации. 27 февраля движение "Сила народа" предложило еще один проект закона об иноагентах, который назвало "американским". 1 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на этот законопроект.

22 июня 2022 года Саломе Зурабишвили, использовав право вето, выступила против законопроекта о прослушке, который по ее мнению, ограничивает права человека. Президент Грузии предположила, что правящая партия "Грузинская мечта" воспользуется правом преодолеть ее вето. Это в большей степени политическое вето, чем юридическое, добавила она. Депутаты парламента приняли закон вопреки вето президента. Шалва Папуашвили, который подписал документ, отметил, что депутаты не увидели правовых препятствий для применения этого закона.

Сегодня в парламенте Грузии во время первого чтения проекта закона об иноагентах произошла потасовка между депутатами. Причиной послужил призыв председателя юридического комитета Анри Оханашвили вывести несколько депутатов, выкрикивавших с места, сообщил телеканал "Мтавари архи", репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Во время потасовки Оханашвили ударил в лицо председателя "Единого национального движения" Левана Хабеишвили. Несколько оппозиционных депутатов с применением силы были выведены из зала, в том числе депутат от партии "Лело" Саломе Самадашвили", депутат от "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, депутаты от "Единого национального движения" Леван Хабеишвили и Георгий Ботковели, а также Тамар Кордзая из республиканской партии и Хатуна Самнидзе из "Группы реформ".

Видео с потасовкой в парламенте Грузии опубликовал YouTube-канал "Georgia Georgian". На кадрах ролика показаны несколько десятков депутатов. Между двумя из них, один из которых стоит за трибуной, а другой рядом, произошел обмен ударами. К трибуне бросились несколько человек, после этого потасовка переместилась в зал. Охранники вывели нескольких депутатов и за ними устремились еще несколько десятков человек. На этом потасовка прекратилась, но напряженная обстановка в зале сохранилась.

Член парламентской политической группы "Лело – Партнерство для Грузии" Анна Нацвлишвили призвала к борьбе против законопроекта об иноагентах. "В Грузии должен быть открыт единый национальный фронт сопротивления, и эта оппозиция должна быть везде, даже в комитете, в СМИ, на улице – везде, где есть люди. Должен быть слышан голос протеста", – сказала в эфире телеканала "Рустави 2" Нацвлишвили, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Предложенный и разработанный движением "Власть народа" законопроект об иноагентах не имеет ничего общего с американским законом FARA, отметила председатель парламентской политической группы "Группа реформ" Хатуна Самнидзе.

"Это не имеет ничего общего с американским законодательством, и это прямой признак того, что Грузия отворачивается от Европы. В такой ситуации разговоры еще раз подтверждают, что курс "Грузинской мечты" не соответствует евроинтеграции", – сказала в эфире "Рустави 2" Хатуна Самнидзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Потасовка в парламенте произошла на фоне акции протеста, которая проходит рядом с ним. В митинге принимают участие несколько сотен людей. Проспект Руставели, который проходит рядом с парламентом и на котором идет акция протеста, остается открытым для движения машин, передал телеканал "Формула", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Скопление людей также наблюдается около второго входа в парламент, в акции протеста участвуют преимущественно студенты. Сегодня в парламенте Грузии будут приняты дополнительные меры безопасности. В здание не пускают аккредитованных ранее журналистов. К парламенту стянуты силовики.

К депутатам парламента Грузии с призывом проголосовать против принятия закона об иноагентах обратились ученые из 26 аккредитованных в Грузии университетов. Текст обращения был передан депутатам сегодня, его подписали 237 ученых, передал телеканал "Мтавари архи".

Напомним, 28 февраля издание JAMnews опубликовало статью, в которой отметило, что законопроект об иноагентах создал угрозу гражданскому обществу Грузии. Оба проекта закона затрагивают в том числе жертв домашнего насилия, этнические и религиозные меньшинства, представителей ЛГБТК, молодых людей, которые едут учиться за границу при финансировании международных фондов и граждан, которые при поддержке таких фондов открывают свой бизнес, указало издание.

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