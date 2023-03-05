Освобождены все задержанные на акции протеста в Тбилиси

05 марта 2023, 17:24

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Все 36 активистов, задержанных в Тбилиси на акции протеста противников закона об иноагентах, освобождены. Они не признали вину в неподчинении полицейским и мелком хулиганстве, сообщил сегодня адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта стало известно, что семь задержанных на акции протеста в Тбилиси были освобождены под залог. Тбилисский горсуд отложил процесс по делу шести из них до 22 марта, а одной, Имеде Клдиашвили, назначил штраф в 2000 лари (около 766 долларов). Активисты назвали свое задержание необоснованным. Еще 29 задержанных оставались в полиции.

2 марта 36 человек были задержаны в Тбилиси по обвинениям в неподчинении полицейским и мелком хулиганстве на акции протеста противников закона об иностранных агентах. Адвокаты задержанных заявили об избыточном применении силы полицией, Специальная следственная служба отчиталась о начале расследования о превышении силовиками полномочий.

Все задержанные на акции протеста у здания парламента находятся на свободе, некоторые из них были освобождены из зала Тбилисского горсуда, сообщил сегодня адвокат Лаша Ткешеладзе.

По его словам, студент Саба Меурмишвили признан судом виновным и оштрафован на 2300 лари (около 881 доллара), но все активисты считают себя невиновными.

Судебный процесс по делу семи человек отложен до 22 марта, даты остальных заседаний пока неизвестны. "Задержанных отпустили на основании подписки о том, что они обязательно предстанут перед судом. Это правда, что если их вызовут, они обязательно явятся в суд, и я надеюсь, что суд будет справедливым, установив [...], что эти люди не совершали правонарушения", - сказал в эфире телеканала "Рустави 2" адвокат, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в феврале движение "Сила народа", входящее в парламентское большинство с правящей партией "Грузинская мечта", внесло в парламент два проекта закона, предусматривающие создание реестра НПО и СМИ, более чем на 20% финансируемых из-за рубежа. Президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на этот законопроект, заявив, что он противоречит европейским ценностям. 2 марта после обсуждения в парламенте законопроекты были направлены в комитет по юридическим вопросам.

Первый законопроект, ставящий под угрозу независимость СМИ и НПО, был встречен жесткой критикой со стороны оппозиции, активистов, политологов и иностранных дипломатов. Второй законопроект, внесенный после критических замечаний, ставит под угрозу и физических лиц, которые получают "прямое или косвенное" финансирование от иностранных государств. Законопроект затрагивает, в том числе жертв домашнего насилия, этнические и религиозные меньшинства, представителей ЛГБТК, молодых людей, которые едут учиться за границу при финансировании международных фондов и граждан, которые при поддержке таких фондов открывают свой бизнес.

27 февраля 63 грузинских СМИ опубликовали совместное заявление об отказе регистрироваться как "агенты иностранного влияния" в случае, если соответствующий закон будет принят парламентом.

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