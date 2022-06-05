Жители Тбилиси на митинге поддержали идею вступления Грузии в Евросоюз

05 июня 2022, 23:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Тбилиси прошла акция под девизом "Вместе в Европу", в ходе которой ее участники развернули флаги Грузии и Евросоюза.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта стало известно, что премьер-министр Грузии подписал заявление на вступление страны в Европейский союз. 7 марта Комитет постоянных представителей стран Евросоюза договорился поручить Европейской комиссии дать заключения по заявкам на вступление в ЕС, поданных Грузией, Украиной и Молдавией. 15 марта парламент Грузии принял резолюцию об ускоренной интеграции в Евросоюз. 11 апреля в Люксембурге Грузии передали опросник для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС, на заполнение которого отводится один месяц. Неправительственные организации потребовали от правительства обнародовать заполненный опросник. Власти страны вправе опубликовать сам опросник, но требование публичных ответов на него чрезмерно, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. После требований неправительственных организаций и оппозиции правительство Грузии решило обнародовать опросник для получения статуса кандидата в ЕС и опубликовало его на своём сайте.

Грузия не удовлетворяет условиям получения статуса кандидата в члены Евросоюза из-за ряда нерешенных в стране проблем, однако принятию этого решения могут способствовать новые геополитические реалии, отмечали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В Тбилиси 5 июня на площади Республики прошла акция под девизом "Вместе в Европу", сообщило в тот же день "Грузия.Online".

Целью митинга было подтвердить необратимое стремление грузинского общества в Евросоюз, пояснили организаторы акции

На акции также присутствовали представители оппозиционных партий. Ее участники развернули флаги Грузии и ЕС, позже они оставили символические подписи на флаге Евросоюза, который затем будет отправлен в Брюссель, информировало издание.

Акция была организована рядовыми гражданами, но к ней присоединились политики, представители неправительственного сектора и общественные деятели из разных сфер, информировало "ИнтерпрессНьюс".

Грузинский народ должен решить, хочет ли он членства в европейской семье, заявил пришедший на митинг оппозиционный политик Гиги Угулава.

"Вопрос стоит так - мы реально идем в сторону Европы, находимся на том же месте, или снова окажемся на российской орбите - это в первую очередь зависит от общества... Мы часто говорим о том, что власть у нас не годится, и это действительно так, но когда власть не годится, европейское общество действует соответствующим образом и меняет власть… Наше общество должно сдать этот экзамен, являемся ли мы европейским обществом", - процитировало Гиги Угулаву агентство.

Ранее, 3 июня, на форуме по безопасности Globsek в Братиславе премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС станет мотивацией для республики продолжать интеграционные реформы, сообщал ТАСС.

"Мы говорим о предоставлении статуса кандидата, который является символическим, но значимым шагом для нас. …днако его присвоение нам будет поощрением и мотивацией для страны продолжать реформы", - сказал Ираклий Гарибашвили. Он отметил, что ожидает от ЕС "мудрого решения" в этом направлении, подчеркнув, что Евросоюзу стоит принять политическое, стратегическое и моральное решение по поводу присвоения республике статуса кандидата.

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