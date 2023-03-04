Семь участников акции в Тбилиси освобождены под залог

04 марта 2023, 12:56

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Тбилисский горсуд освободил под залог семерых из 36 активистов, задержанных на акции протеста противников закона об иноагентах. Активисты назвали свое задержание необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта 36 человек были задержаны в Тбилиси по обвинениям в неподчинении полицейским и мелком хулиганстве на акции протеста противников закона об иностранных агентах. Адвокаты задержанных заявили об избыточном применении силы полицией, Специальная следственная служба отчиталась о начале расследования о превышении силовиками полномочий.

В феврале движение "Сила народа", входящее в парламентское большинство с правящей партией "Грузинская мечта", внесло в парламент два проекта закона, предусматривающие создание реестра НПО и СМИ, более чем на 20% финансируемых из-за рубежа. Президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на этот законопроект, заявив, что он противоречит европейским ценностям. 2 марта после обсуждения в парламенте законопроекты были направлены в комитет по юридическим вопросам.

Семь задержанных были освобождены под залог, при этом Тбилисский горсуд отложил процесс по делу шести из них до 22 марта, а одной, Имеде Клдиашвили, назначил штраф в 2000 лари (около 766 долларов). Имеда Клдиашвили заявила в зале суда, что не намерена платить штраф, сообщил сегодня телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Адвокаты попросили дать защите время для представления доказательств, после чего судья Валериан Пилишвили освободил семерых задержанных из зала суда.

Сами активисты назвали свое задержание необоснованным. Некоторые из них отметили, что их задержали только за то, что они скандировали «Мона Лиза» (игра слов: "мона" по-грузински "раб". – Прим. корреспондента "Кавказского узла"), передал корреспондент "Кавказского узла".

Еще 29 задержанных остаются "в административном заключении", пишет "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, первый законопроект, ставящий под угрозу независимость СМИ и НПО, был встречен жесткой критикой со стороны оппозиции, активистов, политологов и иностранных дипломатов. Второй законопроект, внесенный после критических замечаний, ставит под угрозу и физических лиц, которые получают "прямое или косвенное" финансирование от иностранных государств. Законопроект затрагивает, в том числе жертв домашнего насилия, этнические и религиозные меньшинства, представителей ЛГБТК, молодых людей, которые едут учиться за границу при финансировании международных фондов и граждан, которые при поддержке таких фондов открывают свой бизнес.

27 февраля 63 грузинских СМИ опубликовали совместное заявление об отказе регистрироваться как "агенты иностранного влияния" в случае, если соответствующий закон будет принят парламентом. "Этот законопроект является ответом на сотни фактов насилия, коррупции, беззакония и нарушения избирательного права, которые изучают и предают гласности общественные организации и независимые медиа. Реализация этого закона будет невозможна без причинения огромного вреда сотням тысяч граждан Грузии", – заявили они.

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