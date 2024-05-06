Жители Тишково объяснили отчаянием обращение ветерана к Путину из-за проблем с водой

06 мая 2024, 23:50

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Проблема с водой в селе Тишково Астраханской области не решается более полугода, порывы труб происходят и на старых, и на новых участках водопровода, рассказали местные жители. В Астраханской области проблема с водой стоит остро, а обращение к президенту ветерана Великой Отечественной войны способно повлиять на ситуацию, считает политолог.

Как писал "Кавказский узел", ветеран Великой Отечественной войны Александр Илларионов призвал чиновников решить ко Дню Победы проблему с водоснабжением села Тишково Астраханской области. В селе перебои с подачей воды уже как минимум полгода. Ранее этот вопрос взяли на контроль губернатор и Следком, однако она остается нерешенной.

Жители села Тишково в Володарском районе еще в ноябре 2023 года жаловались на отсутствие водоснабжения, но обращения к властям не дают результатов. Проблему взял на контроль губернатор. В январе глава Следкома Александр Бастрыкин пообещал контролировать проверку по жалобе сельчан. 22 апреля жители Тишково рассказали, что проблема с водоснабжением остается нерешенной, 25 апреля местные власти заявили, что не могут решить ситуацию своими силами.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Илларионов, проживающий в селе Тишково Володарского района Астраханской области, дважды обращался к президенту России с просьбой о помощи — Тишково с ноября 2023 года испытывает острую проблему с водоснабжением. Первый раз видеообращение с его участием записали местные активисты. Второй раз — члены общественного движения (Народный Фронт).

Всю свою жизнь Александр Васильевич прожил в селе Тишково. Ему 102 года. С 12 лет работал в рыболовецком колхозе. В 1940 году был призван в армию. С первых дней нападения Германии на СССР находился на фронте. После войны Илларионов вернулся домой и продолжил трудовую карьеру в рыболовецком колхозе. Проживает в том же доме, в котором он родился", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дочь ветерана Клавдия Александровна. "На войне папа дважды был ранен. Сейчас он инвалид второй группы. У него проблемы со зрением, имеется ряд хронических заболеваний. Я сейчас живу у него, так как за ним нужен уход", - пояснила женщина.

Клавдия Александровна рассказала, что нормальное водоснабжение домохозяйства ее отца прекратилось, как и во всем селе, в ноябре 2023 года. Периодически подача воды возобновляется, но ненадолго, так как происходят аварии на улицах поселка, и водоснабжение вновь прекращается. "Вот сейчас порыв на улице Ленина. Воды в доме нет. Питьевую воду можно набрать в сельсовете. Там очистные (аппарат по очистке воды) стоят. Но убраться в доме, огород полить нечем", - возмутилась женщина.

Клавдия Александровна рассказала, что скважин на участках домовладений в селе нет, так как грунтовые воды соленые из-за близости Каспийского моря - Тишково находится в семи километрах от взморья. Скважину могут себе позволить те, кто имеет фильтры, но это дорого, и вода пригодна только для полива клумб, пояснила женщина.

"Решат ли проблему с водой к 9 мая, не знаю. Обещают решить", - сказала она. Дочь ветерана пояснила журналисту, что ее отец кроме как в видеообращениях президенту больше никуда не жаловался - ни в надзорные ведомства, ни в органы исполнительной власти.

Игорь Серенко оказывает помощь своей теще, которая проживает на улице Ленина в Тишково. Игорь сказал корреспонденту, что он с женой часто приезжает к родственнице, привозит ей, помимо лекарств и продуктов, также воду.

"Ну что? Вот решили с супругой писать жалобу в районную прокуратуру. Районные власти обещали тишковцам завтра уже воду дать. Если к середине мая не дадут - обратимся в прокуратуру", - возмутился мужчина.

Серенко отметил, что воду "пытаются включать периодически". Но очередной порыв прекращает водоподачу. В то же время начинается поливной сезон — под угрозой огороды тишковцев. "Ну нормально, наверное, водой снабжаются дома, которые стоят напротив Форпоста (Старовотаженского, где расположена станция "Водоканала"). А у остальных общая канитель — где достать воды", — отметил собеседник.

Жительница села Елена сказала журналисту, что с момента, когда она давала ему интервью (25 апреля), ничего в селе не изменилось. "Все так же мучаюсь с водой. Как убираться в доме, как посуду мыть? В школе технички как-то справляются с уборкой, не понятно. Когда проблема долго не решается, это сильно по нервам бьет", - возмутилась женщина.

Ее соседка Светлана также сообщила, что в ее доме сейчас нет воды. "Если и дают воду, то она течет тонкой струйкой. Ну как тут водообогреватель включать? Ни душ, ни ванну не примешь, детей не искупаешь нормально. Воду в тазах греем для купания. Стиральной машинкой я давно не пользуюсь. Последнее время к сестре вожу в райцентр - там стираем белье", - сказала Светлана.

Обе женщины проживают на улице Полевая.

Прокладку новой сети водоснабжения подрядная организация обещает завершить в десятидневный срок. Сейчас же село снабжается водой по старой ветхой сети, поэтому происходят постоянные аварии. Проблемные участки сейчас на улицах Ленина, Полевая, Астраханская, Спортивная, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Тишковской сельской администрации Александр Анисимов.

"Проблема водоснабжения в нашем селе решается на двух уровнях. С одной стороны - ресурсоснабжающая организация, ООО "Цифровой водоканал", должна прилагать к этому усилия. Но с января (2024 года) ни одного ремонта они не проводили на сетях. С другой стороны, на инициативной основе нам реально помогает районная администрация и добровольные помощники. Завтра запускаем с их помощью летнюю насосную станцию. Для этого предоставили нам минимальный набор техники", - пообещал Анисимов.

Глава сельского поселения не смог назвать причину сильного износа труб в системе водоснабжения села. Он предположил, что близость соленых грунтовых вод могла стать разрушающим фактором. "Я бы не сказал, что у нас сильно изношены трубы. Например, на улице Спортивной лопнула вполне новая труба. В чем причина? Выясняем. А "Цифровой Водоканал" просто устранился от решения этой проблемы", - заметил глава сельской администрации.

Он сообщил, что в прошлом году в Тишково хорошо работала ремонтная бригада "Цифрового Водоканала", но в ноябре их "почему-то уволили".

Комментируя ситуацию, связанную с жалобами ветерана войны из села Тишково Александра Илларионова, астраханский политолог Михаил Долиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла" историю своих обращений во властные структуры, когда он пытался защитить право своей бабушки на получение земельного участка. "Я тогда подал в суд. Дело выиграл. Но мэрия Астрахани продолжала судиться, пытаясь оспорить решение суда. Подал заявление на исполнение, но бабушка к тому времени умерла. Как оказалось, и моя прабабушка тоже стояла в очереди. Там действовали по принципу естественной убыли очередников", - возмутился политолог.

Долиев также рассказал и о другой попытке защиты интересов ветерана. В 2020 году он помогал одному из депутатов областной думы в отстаивании прав ветерана Великой Отечественной войны, которого "постоянно скидывали с очереди" (на получение земельного участка). Добиться справедливости им так и не удалось, несмотря на юбилейный год - 75-летие Победы над фашистской Германией. Такие же проблемы имеются и у астраханских ветеранов тыла.

"Может быть, в связи с СВО, к ветеранам той войны будет особое внимание. Но я в этом очень сомневаюсь, потому что бюрократическая система в Астраханской области очень инертна и безразлична к проблемам ветеранов. Я понимаю тех людей, которые записали интервью с Илларионовым. Правильно сделали. Оглашая беду ветерана войны, они тем самым проблему всех жителей села Тишково пытаются решить. Проблема с водоснабжением - вообще беда многих сел в Астраханской области. И она десятилетиями не решается", - подытожил политолог Михаил Долиев.

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