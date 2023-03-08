Протестующие в Тбилиси покинули проспект Руставели

08 марта 2023, 08:55

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Участники уличного протеста против закона об иноагентах ушли с проспекта Руставели в Тбилиси, полиция и спецназ также покинули место акции.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта силовики в Тбилиси применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста против закона об иноагентах у здания парламента. Поздно вечером противостояние у парламента обострилось: демонстранты применили коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Полиция прибегла к массовым задержаниям и оттеснила протестующих с проспекта Руставели. Часть демонстрантов решила остаться на месте акции до утра, оппозиция пообещала продолжить акции.

7 марта депутаты парламента Грузии одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах - "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против - 13. Голосование по второму законопроекту - "О регистрации иностранных агентов" – намечено на 9 марта.

Возобновлено движение транспорта по проспекту Руставели, который был перекрыт из-за акции протеста. Последние участники акции протеста покинули проспект, полицейские и спецназ также уехали с места акции. Утром туда прибыли сотрудники клининговой службы для уборки территории, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, общественное движение "Сила народа", которое входит в парламентское большинство с правящей партией "Грузинская мечта", внесло в парламент Грузии законопроект об иноагентах, предполагающий создание и формирование реестра неправительственных организаций и СМИ, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. 27 февраля то же движение предложило еще один законопроект об иноагентах, который назвало "американским".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Его также раскритиковали посол ЕС в Грузии, представительство ООН в стране и СМИ, которые заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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