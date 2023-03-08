Грузинская оппозиция пообещала продолжить акции против закона об иноагентах

08 марта 2023, 03:55

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Часть демонстрантов отказалась уходить от оцепления на проспекте Руставели в Тбилиси до утра, акции протеста против закона об иноагентах продолжатся, заявил депутат Георгий Вашадзе. Оппозиционные партии пообещали юридическую помощь задержанным на акции студентам.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта силовики в Тбилиси применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста против закона об иноагентах у здания парламента. Протесты вспыхнули после того, как депутаты парламента Грузии большинством голосов одобрили в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Поздно вечером противостояние у парламента обострилось: демонстранты применили коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Полиция прибегла к массовым задержаниям и оттеснила протестующих с проспекта Руставели у парламента.

14 февраля стало известно, что движение "Сила народа" внесло в парламент Грузии проект закона об иноагентах, предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и средств массовой информации. 27 февраля движение "Сила народа" предложило еще один проект закона об иноагентах, который назвало "американским". Во время первого чтения законопроекта об иностранных агентах в парламенте Грузии, 6 марта, произошла потасовка между несколькими десятками депутатов. Драка попала на видео, которое опубликовано в YouTube. Конфликт депутатов произошел на фоне акции протеста против закона об иноагентах, которую около здания законодательного органа проводили несколько сотен местных жителей.

Оппозиционные партии окажут адвокатскую помощь всем студентам, задержанным на акции протеста в ночь на 8 марта. Лидер партии "Единое национальное движение" призвал семьи задержанных студентов обратиться в партию за юридической помощью, передал корреспондент "Кавказского узла".

Количество задержанных у парламента демонстрантов до сих пор неизвестно. Среди задержанных, помимо студентов, есть представители гражданского общества, а также лидеры и активисты оппозиционных партий.

Политики, которые избежали задержаний и остались на улице неподалеку от парламента Грузии, заявили, что не намерены расходиться текущей ночью о тех пор, пока на акции будут находиться рядовые граждане.

На территории, прилегающей к парламенту, по-прежнему дежурит водомет, спецназ стоит кордоном по всей ширине проспекта Руставели. Демонстранты, оставшиеся на улице в центре Тбилиси, пытаются объяснить сотрудникам полиции, стоящим в оцеплении у здания парламента, чем вызвано их возмущение и какова политическая значимость рассматриваемого законопроекта, против которого они выступают.

Депутат парламента, лидер движения "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что акция протеста будет продолжена 8 марта. Ее участники намерены добиваться заверения правления "Грузинской мечты".

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