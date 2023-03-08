Силовики вытеснили протестующих с улиц у парламента Грузии

08 марта 2023, 01:33

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Полицейские в Тбилиси оттеснили большую часть протестующих от здания парламента и с прилегающих к нему улиц. Демонстрантов, которые остаются у полицейского кордона, призывают уйти под угрозой применения силы.

Как писал "Кавказский узел", в результате применения слезоточивого газа и водометов у парламента Грузии пострадали журналисты и участники акции протеста против закона об иноагентах. МВД Грузии заявило, что в столкновениях с протестующими пострадали несколько силовиков. Протесты вспыхнули после того, как депутаты парламента Грузии большинством голосов одобрили в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Поздно вечером противостояние у парламента обострилось: демонстранты применили коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули, начались задержания.

14 февраля стало известно, что движение "Сила народа" внесло в парламент Грузии проект закона об иноагентах, предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и средств массовой информации. 27 февраля движение "Сила народа" предложило еще один проект закона об иноагентах, который назвало "американским". Во время первого чтения законопроекта об иностранных агентах в парламенте Грузии, 6 марта, произошла потасовка между несколькими десятками депутатов. Драка попала на видео, которое опубликовано в YouTube. Конфликт депутатов произошел на фоне акции протеста против закона об иноагентах, которую около здания законодательного органа проводили несколько сотен местных жителей.

Поздно вечером 7 марта полицейский спецназ вывел водометы с улиц, на которых расположены боковые входы в парламент, чтобы вывести из здания журналистов. Водометы направили к площади перед парламентом, где собралась основная часть протестующих. Демонстранты, скандируя "Грузия!", заняли улицы у парламента, следует из прямой трансляции "Мтавари архи".

Демонстранты, несмотря на многочисленные призывы разойтись, отказывались прекращать акцию протеста. Силовики, ранее применившие против активистов водометы и слезоточивый газ, начали оттеснять протестующих от здания парламента и с прилегающих улиц, задерживая некоторых демонстрантов, после чего заняли проспект Руставели около парламента.

Некоторые из протестующих укрылись от полиции в церкви Кашвети - там демонстранты, которым силовики распылили в лица слезоточивый газ, промывают глаза и пьют воду. Двоих человек полиция задержала во дворе церкви Кашвети, передала телекомпания "Формула".

МВД в своем заявлении сообщило, что собравшиеся на проспекте Руставели использовали различные предметы, в том числе легковоспламеняющиеся средства, против полицейских. В заявлении ведомства указано, что есть пострадавшие как среди протестующих, так и среди силовиков, однако их число не названо. Нет информации и о количестве задержанных.

О шести задержанных по обвинению в административном правонарушении сообщил телеканал "Рустави 2". По информации "Мтавари архи", в числе задержанных оказался, в частности, оппозиционер Зураб Джапаридзе.

Оппозиционные депутаты парламента призвали авторов законопроекта об иностранных агентах отозвать его из парламента, поскольку он противоречит интересам страны и интересам общественности. В случае, если закон будет принят, оппозиция намерена добиваться персональных санкций Евросоюза против депутатов, поддержавших проект, заявила депутат парламента Теона Акубардиа на брифинге, который транслировался в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи" (перевод корреспондента "Кавказского узла").

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