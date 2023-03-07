Полиция сообщила о пострадавших на акции протеста у парламента Грузии

07 марта 2023, 22:08

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В результате применения слезоточивого газа и водометов у парламента Грузии пострадали журналисты и участники акции протеста против принятия закона об иноагентах, следует из прямой трансляции с места событий. МВД Грузии заявило, что в столкновениях с протестующими пострадали несколько силовиков.

Как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Грузии большинством голосов одобрили в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Обсуждение проходило на фоне акции протеста, силовики применили против участников акции слезоточивый газ и водометы.

14 февраля стало известно, что движение "Сила народа" внесло в парламент Грузии проект закона об иноагентах, предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и средств массовой информации. 27 февраля движение "Сила народа" предложило еще один проект закона об иноагентах, который назвало "американским". Во время первого чтения законопроекта об иностранных агентах в парламенте Грузии, 6 марта, произошла потасовка между несколькими десятками депутатов. Драка попала на видео, которое опубликовано в YouTube. Конфликт депутатов произошел на фоне акции протеста против закона об иноагентах, которую около здания законодательного органа проводили несколько сотен местных жителей.

Несколько тысяч участников акции протеста, собравшихся перед зданием парламента, не намерены расходиться, несмотря на неоднократные попытки спецназа их разогнать с применением спец средств - перцового слезоточивого газа и водомета.

У здания парламента мобилизовано несколько сот полицейских и спецназа в полном обмундировании, также два водомета, которые стоят по периметру здания - у всех трех входов в здание. Они намерены освободить от протестующих улицы с боковых сторон парламента, чтобы депутаты могли бы на автомобилях покинуть здание высшего законодательного органа страны, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир "Мтавари архи".

Спецназ неоднократно распылял перцовый слезоточивый газ среди протестующих, также неоднократно применял слезоточивый газ, но несмотря на это несколько активистов продолжаю стоять в непосредственной близости от кордона спецназа подняв руки вверх, демонстрируя, что они безоружны.

Протестующие неоднократно пытались договорится со спецназом не применять силу и не действовать против народа. Однако спецназ на их просьбы не реагировал, либо в ответ распылял слезоточивый газ, направленный на лица протестующих. Группа протестующих, которая находится в непосредственной близости от спецназа, за которым стоит водомет, растянула над головами, большой флаг Грузии и в случае применения водомета, струя попадет на него.

В результате применения спецсредств пострадали как участники акции протеста, работающие на месте журналисты и спецназ. Однако в настоящее время количество пострадавших неизвестно. К площади стянуты машины скорой помощи, следует из трансляции.

Полиция Грузии сообщила, что в результате акции протеста пострадали несколько силовиков. "Вечером, после окончания пленарного заседания, участники акции попытались заблокировать один из входов в парламент, чего им не дала сделать полиция. В то же время со стороны собравшихся имели место факты насилия в отношении сотрудников министерства, в том числе бросание различных предметов в сторону сотрудников правоохранительных органов.В результате насильственных действий участников акции несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали, повреждена полицейская техника и оборудование", - сообщило МВД Грузии. Ведомство заявило, что в ответ на действия протестующих "полиция в рамках предоставленных ей законом полномочий, применила пропорциональную силу и специальные средства".

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Ираклий Кобахидзе призвал протестующих к спокойствию. Он заявил, что разгона протестующих не будет, а полиция и спецназ, защищаясь, применяет только "пропорциональную силу". "Главное, что правоохранительные органы и ни в коем случае не будут разгонять протестующих. Там, где требуется применения пропорциональной силы, в том числе и для того, чтобы не допустить опасности для сотрудников правоохранительных органов. Однако мы уверены, что правоохранительные органы действуют соответствующе, с соблюдением пропорциональной силы с целью защиты", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Кобахидзе прямом эфире телекомпании "Мтавари архи".

1 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на этот законопроект. Однако ранее парлдамент уже обошел вето президента. 22 июня 2022 года Саломе Зурабишвили, использовав право вето, выступила против законопроекта о прослушке, который по ее мнению, ограничивает права человека. Президент Грузии предположила, что правящая партия "Грузинская мечта" воспользуется правом преодолеть ее вето. Это в большей степени политическое вето, чем юридическое, добавила она. Депутаты парламента приняли закон вопреки вето президента. Шалва Папуашвили, который подписал документ, отметил, что депутаты не увидели правовых препятствий для применения этого закона.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в США, отменила все встречи в Нью-Йорке. В течение часа она выступит с чрезвычайным обращением к народу Грузии, сообщила сегодня пресс-служба президента Грузии.

К зданию парламента пришел Леван Иоселиани, которого сегодня парламент избрал на должность народного защитника. "Я хотел бы убедиться, что здесь не будет применения чрезмерной силы и протестующие, свобода выражения мнений, будут полностью защищены", привело его слова "Интерпрессньюс".

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