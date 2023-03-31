Участник протестов против закона об иноагентах арестован в Грузии

31 марта 2023, 03:33

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Прокуратура предъявила участнику протестов в Тбилиси 7-9 марта обвинение по двум уголовным статьям и намерена требовать для него лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 7 и 8 марта в Тбилиси на акциях протеста против закона об иноагентах были задержаны 133 человека. 9 марта полиция отчиталась об освобождении 132 из 133 задержанных, обвиненных в неподчинении полицейским и мелком хулиганстве. Еще один задержанный - Торнике Акопашвили, обвиняемый в нападении на силовика, - был освобожден под залог 11 марта, он не признал вину. Заседания по административным делам активистов проходят неорганизованно, суд выносит необоснованно жесткие решения, сообщил представитель Ассоциации молодых юристов 27 марта. Суд игнорирует свидетельские показания и видеозаписи, доказывающие невиновность активистов, рассказали осужденные и адвокаты.

Силовики 7 марта применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста. Вечером того же дня демонстранты использовали коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Специальная следственная служба начала расследование в отношении силовиков о превышении полномочий при задержаниях.

21-летнему Лазару Григориадису, арестованному по обвинению в нападении на полицейского и порче чужого имущества во время акций протеста 7-9 марта, предъявлено обвинение, прокуратура требует для него тюремного заключения, сообщило 30 марта издание Tabula.ge.

Согласно версии обвинения, молодой человек был среди участников акции, которые поздно вечером 7 марта, когда на проспекте Шота Руставели проходила массовая акция протеста, бросили "коктейли Молотова" в сторону полицейских, в результате чего два силовика получили ожоги. Также прокуратура считает, что в ночь на 9 марта он участвовал в поджоге автомобиля Toyota Corolla, принадлежащего МВД. Сгоревшая машина - и, соответственно, сумма ущерба государственному бюджету - оценена в 39 500 лари (15,5 тысяч долларов).

Лазар Григориадис был задержан 29 марта, силовики провели в его доме обыск. По словам дедушки обвиняемого, силовики забрали одежду молодого человека и сломанный мобильный телефон, сообщил телеканал "Пирвели" 30 марта.

Часть 2 статьи 353 (нападение на полицейского) Уголовного кодекса Грузии предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы, часть 2 статьи 187 (повреждение или уничтожение чужого имущества) - от 3 до 5 лет заключения.

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