Правозащитники заявили о нарушениях в деле Лазара Григориадиса

03 апреля 2024, 04:03

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Процесс по делу Лазара Григориадиса, обвиняемого в нападении на полицейских во время акции протеста в Тбилиси, неправомерно затягивается, права подсудимого нарушаются, заявили 20 неправительственных организаций.

Как писал "Кавказский узел", Лазар Григориадис обвинен в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции. В августе суд в Тбилиси отказался отпустить Лазара Григориадиса под залог.

20 неправительственных организаций 2 апреля выступили с совместным заявлением в связи с судебным процессом над Лазаром Григориадисом, заявив, что о искусственно затягивается. "Слушания по делу Лазаря Григориадиса в суде первой инстанции находятся уже год и пока неясно, когда суд вынесет вердикт. На фоне необоснованного и необоснованного затягивания процесса и других грубых процессуальных нарушений растет подозрение, что Лазар Григориадис не добьется справедливости", - говорится в заявлении.

Заседание по делу Григориадиса состоялось 28 марта. Судья не дал Григориадису выступить с заключительным словом, так как подсудимого не было на процессе. При этом ранее судья запретил подсудимому присутствовать на заседании дистанционно. Более того, он заявил, что если Григориадис не явится на следующее заседание, то это будет означать, что он уклоняется от явки в суд.

По словам директора НПО "Центр прав человека" Алеко Цкитишвили, в деле Григориадиса осталось несколько непонятных моментов. "У прокуратуры нет документальных доказательств, что именно Лазар Григориадис бросил "коктейль Молотова" в полицейских. Полицейские также не видели, как Лазар кинул "коктейль Молотова". Много вопросов к задержанию Григориадиса. Его вызвали без адвоката, он давал показания без адвоката. Пригрозили посадить его друзей. Суд намеренно затягивает дело. На предыдущем заседании судья заявил, что ушел в отпуск, заседание не состоялось. Окончательный суд над Лазарем Григориадисом должен был состояться 28 марта, но снова был отложен. Позиция судьи заключалась в том, что Григориадис должен присутствовать на судебном заседании физически, чего он не мог сделать. Григориадис хотел участвовать в этом процессе удаленно", - сказал он.

«Судья грубо нарушил требование уголовно-процессуального закона, когда попросил Лазара Григориадиса присутствовать в зале суда, чего он делать не обязан по закону. Причину Григориадис назвал - что из-за стресса трудно находиться в переполненном зале. Однако судья полностью проигнорировал эту причину», - сообщила НПО "Судебный стаж Грузии" в соцсетях.

Заявление НПО подписали Transparency International Georgia, "Институт Европа-Грузия" (EGI), "Медиа-омбудсмен", "Стражи демократии" и другие.

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