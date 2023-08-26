Лазар Григориадис оставлен под стражей

26 августа 2023, 00:57

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Суд в Тбилиси отказался отпустить под залог Лазара Григориадиса, обвиненного в нападении на силовиков во время уличных протестов против закона об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", Лазар Григориадис обвинен в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции. На заседании суда 11 июля эксперт-химик заявил, что следы нефтепродуктов были найдены только на куртке обвиняемого. Адвокат Григориадиса считает, что показания эксперта не подтверждают вину ее подзащитного.

Судья Тбилисского городского суда оставил 25 августа Лазаря Григориадиса под стражей. Он отклонил ходатайство защиты о замене предварительного заключения залогом, передает "Мтавари Архи".

На заседании суда были допрошены четверо сотрудников департамента судебных криминалистов МВД Грузии, которые изучили телесные повреждения у Григориадиса и сотрудника полиции, а также сгоревший автомобиль.

Ранее адвокаты Григориадиса подали гражданский иск против премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе. Они требуют у них принести публичные извинения Григориадису за обвинения и выплатить символическую сумму в 15 лари (пять долларов США) в качестве компенсации морального вреда, передает "Ахалциха".

Следующее заседание по делу Григориадиса назначено на 22 сентября.

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