Адвокат Григориадиса усомнилась в важности показаний эксперта-химика

12 июля 2023, 03:27

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Эксперт-химик, который исследовал одежду Лазаря Григориадиса, обвиняемого в поджоге полицейской машины, нашел следы нефтепродуктов только на куртке. Показания эксперта не подтверждают вину Григориадиса, заявила адвокат Лика Битадзе.

Как писал "Кавказский узел", Лазар Григориадис обвинен в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции.

В Тбилисском городском суде 11 июля состоялось очередное заседание по делу Лазара Григориадиса. Перед зданием суда активисты провели митинг в его поддержку.

По словам прокурора, на заседании был допрошен эксперт-химик, который исследовал следы нефтепродуктов на одежде Григориадиса. «Допрошен эксперт-химик, проводивший исследование одежды Лазаря Григориадиса и подтвердивший следы обнаруженных нефтепродуктов", - заявила прокурор Тамар Якобидзе, чьи слова передает "Мтавари архи".

Эксперт утверждает, что пальто, шапка и обувь Лазаря были осмотрены и следы нефтепродуктов и жирных кислот наблюдались только на куртке.

Адвокат Григориадиса Лика Битадзе заявили в эфире "Формулы", что показания химика не подтверждают вину ее подзащитного «Я сделаю вывод после того, как сторона обвинения исчерпает доказательства, а затем выступит сторона защиты", - заявила Лика Битадзе.

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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