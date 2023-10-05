Поправки в закон о собраниях приняты в Грузии на фоне протестов

05 октября 2023, 21:19

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Депутаты парламента Грузии в ускоренном режиме приняли поправки в закон о собраниях и манифестациях, которые запрещают установку палаток и других сооружений. Заседание парламента прошло на фоне акции протеста, ее участники установили палатки у здания, несколько человек задержано.

Как писал "Кавказский узел", ранее комитет парламента Грузии по защите прав человека поддержал поправки в закон "О собраниях и манифестациях", которые вводят запрет на установку палаток и временных конструкций во время акций протеста. Оппозиция раскритиковала эти поправки, заявив, что они доказывают страхи "Грузинской мечты" потерять власть. Власти на законодательном уровне ограничивают свободу гражданского общества, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 4 октября депутаты парламента Грузии большинством голосов в первом чтении одобрили поправки в закон о собраниях и манифестациях.

Грузинские парламентарии приняли сегодня в третьем чтении поправки в закон "О собраниях и манифестациях", которые запрещают развертывание палаток, сцен, усилителей, установку любых временных конструкций. Согласно принятому законопроекту, участникам собрания или манифеста запрещается организовывать временное сооружение, если его обустройство угрожает участникам собрания или манифеста или иным лицам, препятствует охране общественного порядка и безопасности, вызывает нарушение нормального функционирования предприятия, учреждения или организации, не связано с проведением собрания или манифестации, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямую трансляцию заседания на телеканале "Пирвели".

Законопроект рассматривался в ускоренном режиме, что представители "Грузинской мечты" пояснили заявлением Службы госбезопасности от 18 сентября о том, что в октябре-декабре в стране "намечаются беспорядки и дестабилизация".

Обсуждение в парламенте поправок в закон проходило на фоне акции протеста, организованной оппозицией. В ходе этой акции был задержан отец Лазара Григориадиса Бека Григориадис, об этом стало известно из прямого эфира в соцсети гражданской активистки Наты Перадзе.

По данным "Нетгазети", на акции у парламента задержан также дядя Лазара Григориадиса.

Лазар Григориадис обвинен в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции. На заседании суда 11 июля эксперт-химик заявил, что следы нефтепродуктов были найдены только на куртке обвиняемого. Адвокат Григориадиса считает, что показания эксперта не подтверждают вину ее подзащитного. В августе суд в Тбилиси отказался отпустить Лазара Григориадиса под залог.

Народный защитник Леван Иоселиани отметил, что законопроект представляет собой интенсивное вмешательство в свободу выражения и собраний, которое ограничивает выражение мнения. По его словам, в демократическом обществе подобное "ограничение свободы выражения может быть оправдано только необходимостью защиты важного, весомого интереса", что не отражено в законопроекте.

По заявлению народного защитника Грузии, нет необходимости вводить дополнительные запреты, говорится в сообщении аппарата народного защитника.

Для того чтобы закон вступил в силу, его должна подписать президент. В правящей партии отметили, что если Зурабишвили наложит вето, его легко преодолеют, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Участники акции протеста против принятия закона разбили палатки у здания парламента, следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале агентства.

Напомним, СГБ Грузии заявила о подготовке в стране госпереворота при поддержке из-за рубежа. По данным спецслужбы, одним из авторов плана является бывший замминистра МВД Грузии, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. 29 сентября СГБ Грузии вызвала на допрос трех граждан Сербии – членов международного молодежного движения "Канвас", которое специализируется на стратегии ненасильственной борьбы. Оппозиция раскритиковала заявление СГБ.

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