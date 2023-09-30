Трое граждан Сербии вызваны на допрос в Грузии по делу о подготовке госпереворота

30 сентября 2023, 01:04

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Служба государственной безопасности Грузии вызвала на допрос трех граждан Сербии в связи с делом о подготовке государственного переворота при поддержке из-за рубежа. Все трое - члены международного молодежного движения "Канвас", которая специализируется на стратегии ненасильственной борьбы.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября Служба госбезопасности Грузии заявила о подготовке в стране государственного переворота при поддержке из-за рубежа. По данным спецслужбы, одним из авторов плана является бывший замминистра МВД Грузии, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, а также его подчиненные грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин и командир действующего на Украине "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

29 сентября Служба государственной безопасности Грузии в рамках расследования дела в связи с предполагаемыми попытками госпереворота вызвала в на допрос трех граждан Сербии, которые являются членами молодежного движения "Канвас", информирует "Имеди".

СГБ сообщила, что "данная организация была ранее упомянута, когда речь шла о подготовке гражданского переворота параллельно с процессом получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза в октябре-декабре". По мнению спецслужбы, речь идет о планируемых гражданских беспорядках. "Канвас" упоминается в заявлении спецслужбы как организация, которая "используется для подготовки молодежных групп к революционному сценарию».

Директор движения "Канвас" в Грузии Георгий Меладзе, который также является доцентом Государственного университета Ильи, заявил, что организация не планирует никакой госпереворот, а СГБ просто запугивает активных людей.

"В настоящее время я являюсь директором "Канвас Грузия" и не планирую никаких переворотов <... > То, что сегодня делает Служба государственной безопасности - я слышал такие заявления от авторитарных государств. Несмотря ни на что, я продолжу делать свою работу, распространяя знания о ненасильственных кампаниях», — написал Меладзе в соцсети.

Член "Единого национального движения" Тина Бокучава назвала информацию о готовящемся госперевороте "заблуждением СГБ". "Примечательно, что расследование начинается в предвыборный период. Это тоже будет очередным фарсом, который на самом деле служит для того, чтобы скрыть важные темы, которые являются проблемными для Иванишвили", - заявила она.

Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа считает, что в заявлении СГБ имеются «конкретные аргументы». «Радикалы готовятся к революционному сценарию. У них было несколько попыток, они просто не выходили. Потому что они были расшифрованы и поэтому не последовали в этом революционном сценарии. Они хотят нанести еще один удар по грузинскому государству. В связи с этим Служба государственной безопасности выступила с заявлением, в котором были приведены конкретные аргументы и теперь конкретно фамилии. Организация, которая участвовала, сейчас находится в Грузии и функционирует», - заявил он.

"Канвас" (CANVAS) - Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий (Center for Applied NonViolent Actions and Strategies) была основана в Сербии в 2004 году. Ее создали бывшие члены молодежного движения сопротивления "Отпор!" Слободан Джинович и Срджа Попович, которые принимали участие в свержении Слободана Милошевича. Финансируется из частных средств, крупнейшими источниками являются Международный республиканский центр (International Republican Institute - IRI) и Freedom House, сообщает Sova.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 13 июля 2022 года председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

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