Заявление службы госбезопасности Грузии о подготовке госпереворота вызвало недоумение оппозиции

03 октября 2023, 11:43

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Заявление Службы госбезопасности Грузии о том, что будто бы трое задержанных граждан Сербии могут иметь отношение к подготовке государственного переворота неуместны, так как революции в странах происходят не с подачи отдельных людей, а из-за массового недовольства жителей плохой работой властей, заявили грузинские оппозиционеры.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 сентября Служба госбезопасности (СГБ) Грузии заявила о подготовке в стране госпереворота при поддержке из-за рубежа. По данным спецслужбы, одним из авторов плана является бывший замминистра МВД Грузии, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. 29 сентября СГБ Грузии вызвала на допрос трех граждан Сербии – члены международного молодежного движения "Канвас", которое специализируется на стратегии ненасильственной борьбы.

Причинами государственных переворотов являются не действия подготовленных за рубежом отдельных людей, а недовольство жителей страны, вызванное неправильными действиями властей, заявил лидер оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквашвили.

"Революции не делаются по плану, нужен гнев общественности, и если "Грузинская мечта" не хочет революции, то люди не должны быть недовольными действиями властей. <…> Я не думаю, что в реальности есть какие-то риски", – сказал 2 октября в эфире телеканала "Рустави 2" Раквашвили, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Автократы очень боятся хорошо организованных мирных протестов, считает члена оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.

"Это группы, которые проводят встречи и мероприятия в разных странах о праве на мирное самовыражение. Это группы, которые очень активно работают в разных демократических государствах, но их преследуют и нападают, потому что автократы очень боятся мирных протестов, особенно хорошо организованных мирных протестов", – сказала 2 октября в эфире телеканала "Рустави 2" Бокучава, перевод слов которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Заявление СГБ Грузии о подготовке госпереворота является безосновательным, считает посольство США в Грузии.

"Обвинения, выдвинутые против одного из поддерживаемые нами проектов, являются ложными и, по сути, искажают цели нашей помощи Грузии. USAID оказывает поддержку населению Грузии с 1992 года. Как всегда, эта поддержка прозрачна, и мы приветствуем любую возможность обсудить все вопросы, которые могут возникнуть у правительства", – сказано в опубликованном на сайте посольства заявлении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Право граждан свободно выражать свое мнение является основой демократии. USAID сотрудничает с CANVAS более двух лет и это сотрудничество направлено на поддержку права людей озвучивать волнующие их вопросы, отметило посольство США.

"Канвас" (CANVAS) – Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий (Center for Applied NonViolent Actions and Strategies) была основана в Сербии в 2004 году. Ее создали бывшие члены молодежного движения сопротивления "Отпор!" Слободан Джинович и Срджа Попович, которые принимали участие в свержении Слободана Милошевича. Финансируется из частных средств, крупнейшими источниками являются Международный республиканский центр (International Republican Institute - IRI) и Freedom House, сообщает Sova.

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