Парламент Грузии одобрил поправки в закон о собраниях на фоне критики

05 октября 2023, 08:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты парламента Грузии большинством голосов одобрили поправки в закон о собраниях и манифестациях, запрещающие установку палаток и временных конструкций во время акций протеста. В грузинской оппозиции заявили, что эти ограничения лишают жителей права на собрания и выражение мнения.

Как информировал "Кавказский узел", ранее комитет парламента Грузии по защите прав человека поддержал поправки в закон "О собраниях и манифестациях", которые вводят запрет на установку палаток и временных конструкций во время акций протеста. Оппозиция раскритиковала эти поправки, заявив, что они доказывают страхи "Грузинской мечты" потерять власть. Власти на законодательном уровне ограничивают свободу гражданского общества, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Депутаты парламента Грузии 4 октября приняли по результатам первого чтения поправки в закон "О собраниях и манифестациях". За поправки проголосовали 75 депутатов, против – 23, сказано в сообщении на сайте парламента Грузии, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Согласно законопроекту, подготовленному депутатами "Грузинской мечты", участникам собраний и манифестаций запрещается возводить временные конструкции, если их размещение создает угрозу участникам собрания или демонстрации или другим людям, если мешает полиции обеспечивать общественный порядок и безопасность, если создает помехи работе предприятий, учреждений или организаций, а также если не связано с проведением собрания или манифестации.

У нарушителей новых правил будут конфискованы предметы правонарушения, а также на них будет наложен штраф в размере 500 лари (около 190 долларов) или же они будут арестованы на 15 суток. Если человек является организатором мероприятия, то у него конфискуют предмет правонарушения, а также либо оштрафуют на 5000 лари (около 1900 долларов), либо арестуют на 15 суток.

Основанием для поправок в закон "О собраниях и манифестациях" является заявление Службы государственной безопасности (СГБ) от 18 сентября, согласно которому определенная группа лиц, которая действует на территории Грузии и за ее пределами, "планирует дестабилизировать обстановку в Грузии в октябре-декабре 2023 года", сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки в закон "О собраниях и манифестациях" ограничивают свободу собраний и выражения мнения, считают в грузинской оппозиции. "Этот законопроект, инициированный против установки палаток на митингах, указывает на страх властей. Чуть больше думайте о людях, и чуть меньше о личном отличии. И революции не будет", – написал 2 октября на своей странице в соцсети Facebook* депутат парламента Грузии Роман Гоцеридзе, пост которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"За несколько недель до заключения Европейской комиссии были принудительно приняты законы, которые уже ограничивают право на протест и выражение мнений", – сказал в эфире телеканала "Формула" журналист Гиргий Таргомадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, СГБ Грузии заявила о подготовке в стране госпереворота при поддержке из-за рубежа. По данным спецслужбы, одним из авторов плана является бывший замминистра МВД Грузии, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. 29 сентября СГБ Грузии вызвала на допрос трех граждан Сербии – членов международного молодежного движения "Канвас", которое специализируется на стратегии ненасильственной борьбы. Оппозиция раскритиковали заявление СГБ.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.