Грузинские аналитики раскритиковали поправки в закон о собраниях и манифестациях

04 октября 2023, 05:37

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Комитет парламента Грузии по защите прав человека поддержал поправки в закон "О собраниях и манифестациях", в соответствии с которыми вводится запрет на установку палаток и временных конструкций во время акций протеста. Представители оппозиции считают, что предложенные поправки доказывают страхи "Грузинской мечты" потерять власть. Власти на законодательном уровне ограничивают свободу гражданского общества, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Парламент Грузии 2 октября приступил к рассмотрению проекта изменений в закон «О собраниях и манифестациях», разработанный депутатами от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение». Согласно проекту, протестующим запрещается возводить временные конструкции, если их размещение: создает угрозу участникам собрания или демонстрации или другим лицам; мешает полиции обеспечивать общественный порядок и безопасность; создает препятствия функционированию предприятий, учреждений или организаций; не связано с проведением собрания или манифестации. В случае нарушения конструкции конфискуют и оштрафуют в размере 500 лари (187 долларов) или административное лишение свободы на сроком до 15 суток. В том случае, если правонарушение совершит организатор, то размер штрафа составит 5000 лари (1 872 долларов).

Законодательные изменения разработаны в связи с полученной информации о подготовке к смене власти в октябре-декабре 2023 года, говорится в пояснительной записке к законопроекту, имеющееся в распоряжении корреспондента «Кавказского узла».

Комитет парламента по защите прав человека поддержал поправки. При этом представители правящей партии отметили, что речь не идет о запрете мирного протеста, а лишь о совершенствовании норм, пишет "Грузия-онлайн".

18 сентября Служба госбезопасности (СГБ) Грузии заявила о подготовке в стране госпереворота при поддержке из-за рубежа. По данным спецслужбы, одним из авторов плана является бывший замминистра МВД Грузии, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. 29 сентября СГБ Грузии вызвала на допрос трех граждан Сербии – членов международного молодежного движения "Канвас", которое специализируется на стратегии ненасильственной борьбы. Оппозиция раскритиковали заявление СГБ.

Оппозиционные депутаты парламента раскритиковали предлагаемые законодательные изменения. Они считают, что "Грузинская мечта" просто боится потерять власть.

«Думаю, что Бидзина Иванишвили очень нервничает и очень боится публичных протестов, его успокаивают подобными несерьезными инициативами. В выражении своего мнения грузинский народ не смогли остановить советские танки и очень несерьезно ожидание того, что смогут ограничить свободу выражения этим законом», - сказала депутат от партии «Лело» Саломе Самадашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Депутат от движения «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе обратил внимание, что новые регуляции закона не смогут остановить протестующих. «Нельзя сохранить власть никакими запретами, когда власти так действуют, это приближает их конец», - сказал он в эфире телекомпании.

Депутат от партии «За Грузию» Бека Лилуашвили считает, что в случае внесения изменений будут инициированы и другие запреты, например введение комендантского часа или чрезвычайного положения.

В свою очередь депутат от партии «Гирчи» Яго Хвичия задался вопросом, каким образом эти законодательные изменения могут помешать возможной революции. «Они («Грузинская мечта») прекрасно знают, что нет никакой подготовки к революции, и в действительно опасаются, что люди ее организуют», - сказал он.

Представители неправительственных организаций указали, что власти пытаются узаконить свои действия на акциях протеста, например, изъятие у участников таких акций вещей.

«То, что ранее незаконно происходило на акциях – у людей отнимали разные предметы, в том числе и палатки, не давали людям устанавливать конструкции - теперь станет законным. Полиция будет действовать согласно законным ограничениям», - сказал представитель НПО «Центр социальной справедливости» Гурам Имнадзе в эфире «Мтавари архи».

Представитель НПО «Ассоциация молодых юристов» Нонна Курдованидзе обратила внимание, что власти прибегают к необоснованным аргументам для введения ограничений. «Неубедительны аргументы, почему инициировали ограничение гражданского общества при проведении демонстраций. Ограничения на свободу выражения и собрания. Это противоречит с конституцией и стандартами», - сказала она в эфире телекомпании.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" грузинские аналитики считают, что нововведения, в случае их принятия, вызовут активную ответную реакцию участников акций протеста, которые намеренно будут возводить различные конструкции.

«Власти вносят изменения в закон, поскольку знают, что их популярность падает. Они становятся очень противоречивыми, поэтому ужесточают законодательство. Партия, уверенная в своей победе на выборах, так не поступает», - сказал аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили.

По его мнению, власти не смогут законодательными изменениями пресечь установление барьеров и конструкций на акциях протеста и инициировали это для запугивания населения.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе считает, что власти намеренно распространили информацию о попытке государственного переворота с целью переноса внимания с ряда других важных тем. При том, что не исключено проведение акций протеста, если Грузия получит повторный отказ в предоставлении ей статуса страны кандидата в члены ЕС. «Государственный переворот совершается при военной хунте на стороне оппозиции установлением контроля над стратегическими объектами. У нашей оппозиции нет военизированных формирований», - сказал он.

Руководитель исследований неправительственной организации "Гражданская идея" Георгий Шаишмелашвили предполагает, что этими законодательными изменениями власти пытаются убить сразу двух зайцев – предпринимают антизападные шаги и максимально ограничивают свободу гражданского общества. «Власти по надуманным обвинениям манипулируют этим вопросом. У нас был хороший закон, а его ухудшение - снижение уровня демократии», - сказал он.

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