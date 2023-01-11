Главное об убийстве Ибрагима Эльджаркиева

11 января 2023, 22:14

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Глава ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года вместе со своим братом Ахмедом Эльджаркиевым. В декабре 2022 года Следком отчитался о завершении расследования этого убийства. Руководителем группировки, причастной к убийству Эльджаркиева, следователи считают предпринимателя Хасана Полонкоева. Основные факты об убийстве Ибрагима Эльджаркиева и выводы следствия собраны в краткой справке «Кавказского узла».

Два покушения

Ибрагим Эльджаркиев был начальником Центра по противодействию экстремизму Ингушетии. Был убит в результате второго покушения в Москве 2 ноября 2019 года. Вместе с ним был убит и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев.

Первое покушение на Эльджаркиева произошло 12 января 2019 года. Его машина была обстреляна на федеральной трассе в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней. Тогда находившиеся в машине трое полицейских получили ранения, но сам Эльджаркиев не пострадал.

Версии убийства

По одной из версий, убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Среди версий о мотивах убийства назывались также служебная деятельность и личные конфликты.

В январе 2020 года Следком объявил основной версией мотива убийства Ибрагима Эльджаркиева его профессиональную деятельность, заявив, что версия о кровной мести не подтвердились.

В июле 2020 года глава Следкома Александр Бастрыкин заявил, что оба нападения на Эльджаркиева – первое покушение и убийство в Москве – квалифицированы как акты терроризма.

Кто в числе обвиняемых

27 ноября 2019 года Басманный суд Москвы постановил арестовать Гелани Костоева и Ахмеда Арапиева, обвиненных в причастности к убийству Эльджаркиева. Один из арестованных в Москве уроженцев Ингушетии, по версии следствия, управлял машиной, на которой убийца Ибрагима Эльджаркиева скрылся с места нападения, а второй добыл оружие для исполнителя убийства, который, предположительно, сбежал в Чечню, а оттуда в Турцию.

Руководителем группировки, причастной к убийству, следователи считают предпринимателя Хасана Полонкоева. Среди задержанных - его племянник Аслан Полонкоев, сын бизнесмена Закра, а также Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. Восемь обвиняемых были заключены под стражу, трое подозреваемых арестованы заочно.

В ходе следствия Алихан Белхароев заявлял адвокатам, что силовики пытали его, добиваясь признательных показаний. Его адвокаты неоднократно жаловались, что их не пускают в следственный изолятор во Владикавказе.

Что вменяют обвиняемым

12 декабря 2022 года Следком отчитался о завершении расследования уголовного дела Хасана Полонкоева и еще 10 обвиняемых в убийстве Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Полонкоева следователи считают организатором и руководителем действовавшего в Ингушетии террористического сообщества, а остальных обвиняемых – участниками этого сообщества.

Целями убийства Ибрагима Эльджаркиева были "дестабилизация деятельности органов власти и оказание на них воздействия для принуждения к отказу" от раскрытия правонарушений, совершенных участниками террористического сообщества "и лицами из их окружения", заявил Следком.

Дело об убийстве Эльджаркиева будет слушать Военный суд в Ростове-на-Дону, слушания назначены на 8 февраля 2023 года.