Дело об убийстве Эльджаркиева поступило в ростовский суд

11 января 2023, 13:59

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Военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 8 февраля рассмотрение дела Хасана Полонкоева и еще 10 жителей Ингушетии, обвиняемых в убийстве начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря 2022 года Следственный комитет объявил, что Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела Хасана Полонкоева и еще 10 обвиняемых в убийстве Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Полонкоева следователи считают организатором и руководителем действовавшего в Ингушетии террористического сообщества, а остальных обвиняемых – участниками этого сообщества.

По версии следствия, обвиняемые в 2019 году совершили два теракта в отношении Ибрагима Эльджаркиева, в результате второго нападения Ибрагим Эльджаркиев и его брат погибли. Подследственным, в зависимости от роли, инкриминировалось руководство террористическим сообществом и участие в его деятельности, организация теракта, теракт и незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Обвиняемым грозит до пожизненного лишения свободы.

Дело 11 жителей Ингушетии, обвиняемых по делу о террористическом сообществе и убийстве Ибрагима Эльджаркиева, поступило в Южный окружной военный суд, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу суда "Интерфакс-Юг".

Рассмотрение дела назначено на 8 февраля, пишет агентство.

Напомним, начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года, вместе с ним был убит его брат Ахмед Эльджаркиев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. Руководителем группировки, причастной к убийству, следователи сочли предпринимателя Хасана Полонкоева. Среди задержанных - его племянник Аслан Полонкоев, сын бизнесмена Закра, а также Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. Восемь обвиняемых были заключены под стражу, трое подозреваемых арестованы заочно.

Первое покушение на Ибрагима Эльджаркиева произошло 12 января 2019 года. Его машина была обстреляна на федеральной трассе, находившиеся в ней трое полицейских получили ранения, но сам Эльджаркиев не пострадал.

После убийства Эльджаркиева источники предположили, что он убит в результате кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Однако следователи заявили в январе 2020 года, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, а версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.

Адвокаты одного из обвиняемых, Алихана Белхароева, неоднократно жаловались на недопуск к нему в СИЗО во Владикавказе. В январе 2021 года Алихан Белхароев заявил адвокатам, что силовики пытали его, добиваясь признательных показаний.

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